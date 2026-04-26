Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια για περιστατικό που σημειώθηκε μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Εθνικού Άχνας και Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με τις Βρετανικές Βάσεις, το περιστατικό συνέβη όταν άνδρας φέρεται να οδήγησε το όχημά του εναντίον φιλάθλου του Ολυμπιακού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Ο τραυματίας έτυχε επιτόπιας περίθαλψης, καθώς υπέστη πρήξιμο και μώλωπες στο πόδι, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Παραλιμνίου για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς οι εξετάσεις της υπόθεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον οπαδό του που τραυματίστηκε έξω από το γήπεδο σε τροχαίο ατύχημα. Το όλο συμβάν τυγχάνει χειρισμού από την Αστυνομία.