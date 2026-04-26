Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, άφησε στο Πακιστάν γραπτό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα παραδοθεί μέσω διαμεσολαβητών, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Όπως αναφέρεται, το μήνυμα περιλαμβάνει τις «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης, που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα και το ζήτημα του Στενού του Ορμούζ. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι «δεν σχετίζεται με διαπραγματεύσεις», αλλά αποτελεί αποσαφήνιση θέσεων.

Την ίδια ώρα, το κρατικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι ο Αραγτσί ολοκλήρωσε τη δεύτερη επίσκεψή του στο Πακιστάν τις τελευταίες ημέρες και κατευθύνεται προς τη Μόσχα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

