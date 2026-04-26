Στη σύλληψη 50χρονου προχώρησε σήμερα το απόγευμα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας στην επαρχία Αμμοχώστου. Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε γύρω στις 22:30 χθες το βράδυ από 20χρονο κάτοικο της επαρχίας Αμμοχώστου, ο οποίος ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση περίπου δέκα λεπτά νωρίτερα, ενώ περπατούσε στην οδό Μάρτας στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστο πρόσωπο τον έριξε στο έδαφος και, υπό την απειλή μαχαιριού, του απέσπασε χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο. Ο 20χρονος φέρεται να προέβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα ο δράστης να τον τραυματίσει στο χέρι.

Ο παραπονούμενος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.