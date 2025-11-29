Η Αστυνομία συνέλαβε έναν από τους δύο καταζητούμενους σε σχέση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Λεμεσό μεταξύ οπαδών της ΑΕΛ και του Απόλλωνα. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 21 ετών.

Για την υπόθεση είχαν εκδοθεί δύο εντάλματα σύλληψης. Το ένα έχει ήδη εκτελεστεί, ενώ το δεύτερο άτομο εξακολουθεί να καταζητείται. Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται. Υπενθυμίζεται ότι σε πεδίο μάχης μετατράπηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 27/11 περιοχή της Λεμεσού, όταν εξω από το σωματείο του Απόλλωνα ξέσπασαν άγρια επεισόδια που θύμιζαν περισσότερο οργανωμένο ραντεβού παρά τυχαία συμπλοκή. Ομάδα κουκουλοφόρων, σύμφωνα με την Αστυνομία, οπαδοί της ΑΕΛ, φαίνεται να κινήθηκε συντονισμένα για έφοδο στο σημείο, όμως εκεί τους περίμεναν ήδη οι Απολλωνιστές, έτοιμοι για σύγκρουση.

Πάνω από 300 αστυνομικοί επί ποδός για το ντέρμπι

Η Αστυνομία ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στην πόλη, με πάνω από 300 μέλη της Αστυνομίας, της Τροχαίας, του ΟΠΕ και άλλων υπηρεσιών να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Για τον αγώνα της Κυριακής στήνεται Κέντρο Κρίσεως στη ΜΜΑΔ, το οποίο θα βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τους αξιωματικούς στο πεδίο και θα εποπτεύει τις «ευαίσθητες» περιοχές μέσω drones. Στην περιοχή θα βρίσκεται και το αντιοχλαγωγικό όχημα ΑΙΑΝΤΑΣ.

Παράλληλα, εφαρμόζεται ειδικός σχεδιασμός για την ασφαλή μετάβαση των οπαδών στο Κολόσσι με στόχο να αποφευχθούν μαζικές συναντήσεις στους δρόμους.

Στο γήπεδο αναμένεται να βρεθούν πέραν των 5.000 φίλων της ΑΕΛ, ενώ περίπου 800 οπαδοί του Απόλλωνα θα παρακολουθήσουν τον αγώνα ως φιλοξενούμενοι.