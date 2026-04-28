Συντρέχουσες ποινές, με μεγαλύτερη αυτή των 18 χρόνων, επιβλήθηκαν σε μία από τις πιο φρικιαστικές και εγκληματικές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού που διαπράχθηκαν ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία και έφτασαν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για την υπόθεση με δράστη 51χρονο κατηγορούμενο από την Ελλάδα, ο οποίος κατηγορείτο για τη σεξουαλική κακοποίηση της θετής του κόρης, από την ηλικία των 12 ετών μέχρι και την ενηλικίωσή της.

Ο κατηγορούμενος στην υπόθεση την οποία έφερε στο φως το philenews στις 30 Απριλίου 2025, αντιμετώπιζε δεκάδες κατηγορίες που αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού, καθώς και για κοινή επίθεση και απειλή. Πρόκειται για αδικήματα τα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, διαπράττονταν από το 2007 μέχρι το 2016 -όταν το θύμα ενηλικιώθηκε- καθώς και από τον Απρίλιο του 2025 μέχρι και την ημέρα που προέβη σε καταγγελία στις Αρχές.

Πέρα από την ποινή των 18 ετών, το Κακουργιοδικείο Λεμεσού εξέδωσε εναντίον του κατηγορούμενου διάταγμα εποπτείας από την Αρχή Εποπτείας για περίοδο 6 ετών από την ημέρα αποφυλάκισής του.

Αρχικά, ο κατηγορούμενος αρνείτο τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί, ωστόσο, σε μετέπειτα στάδιο της διαδικασίας, άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να παραδεχθεί. Στην απόφαση του Κακουργιοδικείου επισημαίνεται η σοβαρότητα των αδικημάτων, καθώς και η έξαρση που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια. Όπως επίσης και το γεγονός της αποστροφής των πράξεων του κατηγορουμένου.

Όπως είχαμε γράψει και σε προηγούμενο δημοσίευμα, ο εφιάλτης του θύματος ξεκίνησε σε πολύ τρυφερή ηλικία. Αντί να παίζει με κούκλες και παιχνίδια, φέρεται να είχε γίνει υποχείριο των αρρωστημένων ορέξεων του πατριού της. Πίσω από τις κλειστές πόρτες της κατοικίας τους, κρυβόταν για δυο σχεδόν δεκαετίες ένα φρικτό έγκλημα.

Η νεαρή, μετά την ενηλικίωσή της, δημιούργησε σχέση. Ωστόσο, δεν μίλησε σε κανέναν για όσα βίωνε επί χρόνια από τον άνθρωπο που τη μεγάλωνε ως πατέρας αλλά τελικά, την κακοποιούσε. Δεν έφταναν τα όσα αρρωστημένα φέρεται να διέπραττε ο κατηγορούμενος, είχε και το θράσος να ζητήσει από το θύμα να τοποθετήσει κάμερα στο υπνοδωμάτιό της, ώστε να καταγράφονται οι προσωπικές στιγμές που είχε με τον σύντροφό της και να τις παρακολουθεί από το κινητό του.

Λίγες ημέρες πριν το θύμα προβεί σε καταγγελία, ήρθε σε αντιπαράθεση με τον 51χρονο, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, ήταν σε κατάσταση μέθης. Κάποια στιγμή, ο 51χρονος την έσπρωξε και έπεσε στο έδαφος. Τότε ήταν που αποκαλύφθηκε η αλήθεια, αφού το θύμα απασφάλισε και μίλησε για όσα εφιαλτικά και εγκληματικά βίωνε.