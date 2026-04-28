Παρατηρείται το τελευταίο διάστημα η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και άλλων κατασκευασμάτων εντός των δημοτικών ορίων, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση της απαιτούμενης έγκρισης από τον Δήμο.

Υπενθυμίζεται ότι η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πανό ή άλλων μέσων προβολής σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους που είναι ορατοί από το κοινό προϋποθέτει την έκδοση σχετικής άδειας από τον Δήμο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η αυθαίρετη τοποθέτηση τέτοιων κατασκευών χωρίς την έγκριση του Δήμου αποτελεί παράβαση, επιβαρύνει την αισθητική της πόλης και ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια και οδική ασφάλεια.

Καλούνται οι υπεύθυνοι να συμμορφωθούν άμεσα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και να προχωρήσουν στην αφαίρεση των παράνομα τοποθετημένων πινακίδων.

Σε διαφορετική περίπτωση, μέχρι τη Δευτέρα 04/05/2026 ο Δήμος θα προχωρήσει στην αφαίρεσή τους και στην έκδοση εξώδικου προστίμου προς όλους τους παραβάτες, καθώς και προς τους ιδιοκτήτες των υποστατικών όπου αναρτώνται παράνομα διαφημιστικά κατασκευάσματα.