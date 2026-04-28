Την ανάγκη ταχείας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΟΕΒ Γιώργος Παντελίδης, μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, ο Παντελίδης ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με συνέπειες κρίσεων που δεν προκάλεσε, τονίζοντας ότι η μόνη επιλογή είναι η γρήγορη και έξυπνη επένδυση στην πραγματική οικονομία.

Αναγνώρισε τις θετικές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, όπως τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη χαμηλή ανεργία, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τις αναβαθμίσεις του αξιόχρεου. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η σταθερότητα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη χωρίς μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης κρίσεων.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ ζήτησε συγκράτηση ανελαστικών δαπανών, ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων και μια δημόσια μηχανή με μακροπρόθεσμη στρατηγική, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογικό μετασχηματισμό, εξωστρέφεια και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

Ενέργεια, τουρισμός και κατασκευές

Για την ηλεκτρική ενέργεια, ο Παντελίδης ανέφερε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι μη διαπραγματεύσιμες, αλλά προειδοποίησε πως σύντομα θα υπάρξει πρόβλημα επάρκειας. Ζήτησε αξιοποίηση ιδιωτικών μονάδων παραγωγής, κατάληξη στο ζήτημα του φυσικού αερίου και του FSRU, ηλεκτρική διασύνδεση με την Ευρώπη, περισσότερες ΑΠΕ, πράσινο υδρογόνο και αποθήκευση ενέργειας.

Στον τουρισμό, είπε ότι η βιομηχανία βρίσκεται σε δύσκολη και αβέβαιη κατάσταση μετά το επεισόδιο με drone στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου. Ζήτησε διαφοροποίηση ταξιδιωτικών οδηγιών, ενίσχυση της επικοινωνιακής στρατηγικής, κίνητρα για αεροπορική συνδεσιμότητα και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Για τις κατασκευές και την ανάπτυξη γης, υποστήριξε ότι ο τομέας επιβαρύνεται διαρκώς με νέες διοικητικές και κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ τόνισε ότι μπορεί να υπηρετήσει ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες εάν καλυφθούν οι ελλείψεις σε εργατικό και τεχνικό προσωπικό.

Υγεία, αγροτική παραγωγή και βιομηχανία

Στον τομέα της υγείας, ο πρόεδρος της ΟΕΒ προειδοποίησε για σοβαρή έλλειψη νοσηλευτών, αναφέροντας ότι η Κύπρος χρειάζεται σήμερα τουλάχιστον άλλους 600. Είπε ότι η μη λήψη μέτρων ενδέχεται να οδηγήσει σε κρίση, ακόμη και σε κλείσιμο κλινών εντατικής νοσηλείας λόγω έλλειψης προσωπικού.

Για το ΓΕΣΥ, ανέφερε ότι υπάρχουν ανησυχίες για την αποτελεσματικότητά του και ζήτησε συστημικές αλλαγές για καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.

Στην αγροτική παραγωγή, τόνισε ότι η αυτάρκεια στην αγροδιατροφική αλυσίδα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας. Χαρακτήρισε την επίλυση του υδατικού ύψιστη εθνική προτεραιότητα και ζήτησε αξιοποίηση αφαλατώσεων, νέων τεχνολογιών και κινήτρων για νέους αγρότες.

Για τη μεταποιητική βιομηχανία, επανέφερε την εισήγηση της ΟΕΒ για συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε μία αρχή, είτε μέσω Υφυπουργείου Βιομηχανίας είτε με άλλο οργανωτικό μοντέλο, ώστε να αντιμετωπιστούν ο κατακερματισμός, οι αδειοδοτήσεις, τα ενοίκια κρατικών τεμαχίων και η αβεβαιότητα γύρω από βιομηχανικές ζώνες.

Εξωστρέφεια και εργασιακά

Ιδιαίτερη αιχμή άφησε για τον αποκλεισμό της ΟΕΒ από διεθνείς κυβερνητικές δράσεις εξωστρέφειας, τονίζοντας ότι η Ομοσπονδία εκπροσωπεί χιλιάδες επιχειρήσεις και πέραν του 70% του ΑΕΠ. Είπε ότι νομικές ρυθμίσεις που προστατεύουν μονοπώλια συγκρούονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και με την ανάγκη προώθησης των οικονομικών συμφερόντων της χώρας.

Στα εργασιακά, ο Παντελίδης ανέφερε ότι το τελικό αποτέλεσμα για την ΑΤΑ και τον εθνικό κατώτατο μισθό απέχει από αυτό που η ΟΕΒ θεωρεί ισορροπημένο. Χαρακτήρισε την ΑΤΑ αναχρονιστική πρακτική και είπε ότι το θέμα θα επανέλθει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Για το συνταξιοδοτικό, υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να γίνει συνολικά και όχι τμηματικά. Ζήτησε επίσης απλοποίηση του Εργάνη, κατάργηση του «φόρου» του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και μετατροπή σε νόμο της συμφωνίας ΟΕΒ – ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΠΑΣΥΔΥ για την επίλυση εργατικών διαφορών σε ουσιώδεις υπηρεσίες.

Κάλεσμα για τολμηρές αποφάσεις

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ είπε ότι οι μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι επιχειρήσεις στοχεύουν στην ανάδειξη του κράτους σε εταίρο και όχι σε εμπόδιο για την ανάπτυξη. Τόνισε ότι οι αλλαγές στον δημόσιο τομέα πρέπει να γίνουν με ρυθμούς ιδιωτικού τομέα.

Αναφερόμενος στις επερχόμενες εκλογές, εξέφρασε την ελπίδα ότι η επόμενη Βουλή θα εξασφαλίζει προβλεψιμότητα και σταθερότητα για την κοινωνία, το επιχειρείν και την οικονομία.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι η ΟΕΒ μεγαλώνει, ισχυροποιείται και προσαρμόζεται, παραμένοντας στο πλευρό κάθε επιχειρηματικής μονάδας και συλλογικού φορέα που παράγει πλούτο και δημιουργεί θέσεις εργασίας.