Ο Δήμος Στροβόλου προειδοποιεί ότι, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις ανάρτησης πανό και άλλων διαφημιστικών κατασκευασμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια, σε όψεις κτιρίων, περιφράξεις, πασσάλους και άλλους χώρους εντός των δημοτικών ορίων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος υπενθυμίζει ότι όλες οι διαφημιστικές πινακίδες και τα πανό που τοποθετούνται εντός Στροβόλου πρέπει να διαθέτουν τη σχετική άδεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όπως διευκρινίζεται, η υποχρέωση αυτή ισχύει και για πανό που αναρτώνται σε προσόψεις κτιρίων ή σε άλλα σημεία.

Ο Δήμος σημειώνει ότι η αυθαίρετη τοποθέτηση τέτοιων διαφημιστικών κατασκευασμάτων σε δημόσιους χώρους επιβαρύνει την αισθητική της πόλης και ενδέχεται να δημιουργεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

Παράλληλα, καλεί τους ιδιοκτήτες ή τους υπεύθυνους των παράνομων διαφημιστικών κατασκευασμάτων να προχωρήσουν το συντομότερο στην αφαίρεσή τους.

Όπως αναφέρεται, σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα προχωρήσει ο ίδιος στην αφαίρεση των κατασκευασμάτων και στην έκδοση εξώδικων προστίμων προς όλους τους παραβάτες, καθώς και προς τους ιδιοκτήτες των υποστατικών όπου έχουν αναρτηθεί παράνομα διαφημιστικά μέσα.