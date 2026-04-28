Την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και στενότερης συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου ανέδειξαν ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου και η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ Ράνια Αικατερινάρη, στους χαιρετισμούς τους στη Γενική Συνέλευση της ΟΕΒ.

Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ ανέφερε ότι η συνέλευση πραγματοποιείται σε μια περίοδο σημαντικών διεθνών εξελίξεων, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να επηρεάζει τον τουρισμό, τις επενδύσεις, το εμπόριο και τη ναυτιλία. Όπως είπε, οι επιπτώσεις ανάγκασαν την Κύπρο να λάβει μέτρα στήριξης, με αρχικό κόστος περίπου €200 εκατ., για τον τουρισμό και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών απέναντι στις αυξημένες τιμές ηλεκτρισμού και καυσίμων.

Ο Σταύρου σημείωσε ότι η κυπριακή οικονομία έχει αποδείξει διαχρονικά την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά της, διατηρώντας θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, μειώνοντας το δημόσιο χρέος στο 55% του ΑΕΠ και συγκρατώντας τον πληθωρισμό κάτω από το 2%.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη μία, είπε, υπάρχουν ευκαιρίες στην πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και τις ποιοτικές επενδύσεις. Από την άλλη, παραμένουν χρόνιες αδυναμίες, όπως η γραφειοκρατία, η χαμηλή παραγωγικότητα, το υψηλό κόστος του δημόσιου τομέα, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και οι καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη.

Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την ενίσχυση παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, τη σύνδεση πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάδειξη νέων τομέων της οικονομίας.

Τόνισε, επίσης, ότι η Πολιτεία πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις ώστε η Κύπρος να καταστεί ακόμη πιο ελκυστικός επιχειρηματικός προορισμός, ιδιαίτερα ενόψει των ευκαιριών που μπορεί να δημιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή μετά τον διαφαινόμενο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Έμφαση στη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου

Η Ράνια Αικατερινάρη υπογράμμισε ότι οι οικονομικοί και πολιτικοί δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου παραμένουν ισχυροί, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα έχει καταστεί «νέα κανονικότητα».

Αναφέρθηκε στη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο μετά τις απρόβλεπτες εξελίξεις του Μαρτίου λόγω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

Σημείωσε ότι ΣΕΒ και ΟΕΒ έχουν αναδείξει την ανάγκη περιορισμού του ρυθμιστικού βάρους που πλήττει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθύμισε ότι Ελλάδα και Κύπρος συνυπέγραψαν κοινή επιστολή 22 κρατών μελών προς τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ζητώντας πιο αποφασιστικά μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας.

Η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ ανέφερε ότι, παρά τις εκθέσεις Draghi και Letta και την αναγνώριση του προβλήματος από την ΕΕ, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη δει ουσιαστική βελτίωση.

Ως κοινές προτεραιότητες ΣΕΒ και ΟΕΒ ανέφερε την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, τη μείωση εξαρτήσεων, τη διεύρυνση εμπορικών ευκαιριών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση επενδύσεων και καινοτομίας και την εξασφάλιση ανταγωνιστικών και προβλέψιμων τιμών ενέργειας.

Κοινές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Αικατερινάρη τόνισε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθιστά ακόμη εντονότερες τις προκλήσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, απαιτώντας ρεαλισμό στις ευρωπαϊκές πολιτικές και ταχύτητα αντίδρασης από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία ΣΕΒ και ΟΕΒ για την επενδυτική στρατηγική της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034, καθώς και στη συμμετοχή τους στη συμμαχία των εργοδοτικών φορέων της Μεσογείου, MED-9.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί βασικό εμπορικό εταίρο της Κύπρου, ενώ πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ισχυρή παρουσία στο νησί, κυρίως στους τομείς των τραπεζικών υπηρεσιών, της ενέργειας, των κατασκευών και του λιανεμπορίου.

Για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων, υπενθύμισε την επιχειρηματική αποστολή του ΣΕΒ στη Λευκωσία τον Μάρτιο του 2025 και προανήγγειλε αντίστοιχη κυπριακή αποστολή στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΣΕΒ – ΟΕΒ, με στόχο τον συστηματικό συντονισμό, κοινές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δράσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, των επενδύσεων και της επιχειρηματικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Κλείνοντας, η Αικατερινάρη ανέφερε ότι η Κύπρος, ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, επιδεικνύει αποτελεσματικότητα και νηφαλιότητα σε μια δύσκολη περίοδο, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.