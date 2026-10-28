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Σε σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από τον Χιου Χέφνερ προχώρησε η χήρα του, Κρίσταλ, αποκαλύπτοντας όσα, όπως υποστηρίζει, βίωνε κατά τη διάρκεια της σχέσης και του γάμου τους.

Η 40χρονη ισχυρίζεται ότι ο ιδρυτής του Playboy την εξανάγκαζε σε σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέλησή της, ενώ περιέγραψε περιστατικά που φέρεται να αφορούσαν και άλλες γυναίκες στην περίφημη έπαυλή του, μεταξύ των οποίων μια απόπειρα εξαναγκασμού δύο δίδυμων αδελφών σε σεξουαλική επαφή μεταξύ τους.

Μιλώντας στο podcast «Lisa Guerrero Unleashed», την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, η Κρίσταλ ρωτήθηκε ευθέως αν θεωρεί ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από τον πρώην σύζυγό της. «Πιστεύω ότι έκανα ό,τι μου ζητούσε να κάνω. Και αν αυτό περιλάμβανε σεξ, τότε απλώς έκανα αυτό που ήθελε», απάντησε. «Υπήρχαν στιγμές στην κρεβατοκάμαρα που με έκαναν να αισθάνομαι πραγματικά άβολα. Συνέβαιναν πράγματα κατά τη διάρκεια του σεξ που τελικά δεν ήταν καθόλου αποδεκτά», πρόσθεσε.



Οι καταγγελίες για τις δίδυμες αδελφές

Σε μία από τις πιο σοβαρές καταγγελίες της, η Κρίσταλ Χέφνερ υποστήριξε ότι ο ιδρυτής του Playboy προσπάθησε να εξαναγκάσει τις δίδυμες αδελφές Κριστίνα και Καρίσα Σάνον σε σεξουαλική επαφή μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, ο Χέφνερ «άρχισε να προσπαθεί να σπρώξει τα κεφάλια των διδύμων προς τα γεννητικά όργανα της μίας και της άλλης, ώστε να τις κάνει να εμπλακούν σε σεξουαλικές πράξεις μεταξύ τους». «Αυτό είναι αιμομιξία. Είναι αηδιαστικό. Δεν ήθελα να αναγκαστούν να κάνουν κάτι τέτοιο μεταξύ τους. Γι’ αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Hugh Hefner’s widow, Crystal, accuses late Playboy founder of rape, incest as she details horrific sex acts https://t.co/maz3nEjmfL pic.twitter.com/hq2syoduBE — New York Post (@nypost) October 27, 2026

«Μας άρπαζε και χρησιμοποιούσε βρόμικα σεξουαλικά βοηθήματα»

Η Κρίσταλ προχώρησε και σε άλλες καταγγελίες, ισχυριζόμενη ότι ο Χέφνερ εξανάγκαζε την ίδια και άλλες γυναίκες να χρησιμοποιούν σεξουαλικά βοηθήματα που ήταν εμφανώς βρόμικα. «Θυμάμαι να τα βγάζει και ένα από αυτά ήταν μαύρο, διπλής όψης. Μπορούσες να δεις ότι ήταν βρόμικα. Μας άρπαζε, μας έπιανε στα γεννητικά όργανα και έπαιρνε αυτά τα βρόμικα σεξουαλικά βοηθήματα και μας τα έβαζε με τη βία», περιέγραψε.

Όταν η παρουσιάστρια Λίσα Γκερέρο σχολίασε ότι όσα περιέγραφε «ακούγονται σαν βιασμός», η Κρίσταλ συμφώνησε. «Δεν ήταν καθόλου τρυφερός. Μετά, εκείνος ροχάλιζε κι εγώ προσπαθούσα να κοιμηθώ, ύστερα από όσα είχαν συμβεί, ενώ το σώμα μου πονούσε», ανέφερε.

Η πρώην πρωταγωνίστρια του ριάλιτι «The Girls Next Door» υποστήριξε ακόμη ότι ορισμένες από τις σεξουαλικές πράξεις στις οποίες προχωρούσε ο Χέφνερ με την ίδια και άλλες γυναίκες «δεν ήταν καθόλου αποδεκτές», αναφέροντας ότι περιλάμβαναν πρωκτική και κολπική διείσδυση. «Απλώς χρειαζόταν ολοένα μεγαλύτερη διέγερση ή περισσότερα ερεθίσματα. Δεν υπήρχε τίποτα το οικείο ή το τρυφερό σε οτιδήποτε είχε σχέση μαζί του», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο γάμος τους και οι προηγούμενες καταγγελίες

Η Κρίσταλ και ο Χιου Χέφνερ παντρεύτηκαν το 2012 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό του, τον Σεπτέμβριο του 2017, σε ηλικία 91 ετών, από καρδιακή ανακοπή και αναπνευστική ανεπάρκεια. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κρίσταλ Χέφνερ είχε υποστηρίξει ότι υπέστη «σεξουαλική, συναισθηματική, οικονομική και σωματική κακοποίηση» από τον Χέφνερ.

Η καταγγελία περιλαμβανόταν σε μήνυμα που απηύθυνε στην Τζέσικα Μπίελ, ζητώντας της να μην υποδυθεί τη σύζυγο του ιδρυτή του Playboy στην επερχόμενη ταινία «Playmates». «Πολλές ακόμη γυναίκες έχουν μιλήσει δημόσια, καταγγέλλοντας βιασμούς, εξαναγκασμό, χορήγηση ναρκωτικών ουσιών και εκμετάλλευση», είχε αναφέρει.

Τον Αύγουστο, η Κρίσταλ είχε μιλήσει επίσης για τον γάμο της με τον Χέφνερ στο podcast «No One Asked Her» της Φαϊρόουζ, πρώην συζύγου του Μπίλι Ρέι Σάιρους. «Νομίζω ότι μου είχαν κάνει πραγματική πλύση εγκεφάλου, αλλά δεν υπήρχε τίποτα γύρω μου που να επιβεβαιώνει όσα ένιωθα», είχε δηλώσει, εξηγώντας ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην έπαυλη του Playboy βρισκόταν υπό την επίβλεψη 70 εργαζομένων.

Στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφόρησαν το 2024 με τίτλο «Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself», η Κρίσταλ είχε ισχυριστεί ότι ο Χέφνερ προσπαθούσε να ελέγχει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της, δίνοντάς της οδηγίες ακόμη και για το βάρος της και τα ρούχα που φορούσε.



«Δεν ήμουν ποτέ ερωτευμένη μαζί του»

Μετά τον θάνατο του Χέφνερ, η Κρίσταλ έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη σχέση τους, περιγράφοντας μια διαφορετική πραγματικότητα από την εικόνα χλιδής και ευτυχίας που προβαλλόταν δημόσια.

Μεταξύ άλλων, έχει παραδεχθεί ότι δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά ερωτευμένη μαζί του, έχει ασκήσει κριτική στη σεξουαλική του συμπεριφορά, ενώ έχει καταγγείλει και τις «αηδιαστικές», όπως τις χαρακτήρισε, συνθήκες που επικρατούσαν στην περίφημη έπαυλη του Playboy.

protothema.gr