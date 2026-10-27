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Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η γυναίκα που είχε καταγγείλει για βιασμό κατ’ εξακολούθηση τον ηθοποιό Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος όμως αθωώθηκε.

Με την απαλλαγή του για την υπόθεση αυτή ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε προχωρήσει σε μήνυση σε βάρος της για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

«Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση. Θα μπορούσα να έρθω και να πω «άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα». Εγώ δε σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και Θεός» είπε ο πρόεδρος της έδρας μετά το ξέσπασμα γυναίκας από το ακροατήριο που φώναξε «Ντροπή!» μετά την ανακοίνωση ενοχής.

Ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή της εκτιμώντας ότι

δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία για την ενοχή της, ενώ το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

cnn.gr