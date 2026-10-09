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Μετά από συστηματικό σχεδιασμό, προετοιμασία και αξιολόγηση, η Αστυνομία Κύπρου προχωρεί στην οργανωμένη υλοποίηση του Προγράμματος «Αστυνομία 2030», της συνολικής στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό και την οργανωτική της εξέλιξη τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Θεμιστός Αρναούτης, Αρχηγός Αστυνομίας, παρουσίασε σήμερα το Πρόγραμμα στους Αστυνομικούς Διευθυντές και Διοικητές, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου για την Αστυνομία Κύπρου, με συγκεκριμένους στόχους, έργα και δράσεις.

Η «Αστυνομία 2030» έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ευέλικτης και αξιόπιστης ευρωπαϊκής Αστυνομίας, με ισχυρή επιχειρησιακή ικανότητα, σύγχρονα μέσα και υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί το σημερινό περιβάλλον ασφάλειας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ουσιαστική αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της Αστυνομίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση του εγκλήματος, την ταχύτερη ανταπόκριση στα περιστατικά, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες:

Επιχειρησιακή Ικανότητα και Αποτελεσματικότητα, με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας της Αστυνομίας να προλαμβάνει, να ανταποκρίνεται και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κάθε μορφή εγκληματικής απειλής και κρίσιμης κατάστασης.

Ανθρώπινο Δυναμικό, με συνεχή επένδυση στα μέλη της Αστυνομίας, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, στη βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης και στην ενίσχυση της επαγγελματικής ακεραιότητας και εξέλιξης.

Τεχνολογία, με την αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών, τη διασύνδεση συστημάτων, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών.

Κεντρική θέση στο νέο μοντέλο λειτουργίας έχει η Πληροφοριακή Αστυνόμευση (Intelligence Led Policing), η οποία ενισχύει τη δυνατότητα της Αστυνομίας να αξιοποιεί συστηματικά την πληροφορία και την ανάλυση κινδύνων για πιο έγκαιρες και τεκμηριωμένες επιχειρησιακές αποφάσεις, καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και πιο στοχευμένη δράση.

Σημαντικό ορόσημο αποτελεί η έναρξη υλοποίησης του C3 (Command-Control-Communication) – Κέντρου Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών, ενός από τα μεγάλα έργα του Προγράμματος. Το C3 θα ενισχύσει τον επιχειρησιακό συντονισμό, τη διαχείριση περιστατικών και την επικοινωνία με τους πολίτες, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση της Αστυνομίας.

Στο συνολικό μοντέλο αστυνόμευσης εντάσσεται και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), ενισχύοντας τη δυνατότητα της Αστυνομίας να αντιμετωπίζει το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης, καλύτερο συντονισμό και στοχευμένη επιχειρησιακή δράση.

Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν παρουσιάσεις του Προγράμματος προς τα μέλη της Αστυνομίας, με στόχο την ολοκληρωμένη ενημέρωσή τους για το όραμα, τις προτεραιότητες, τα έργα και τις αλλαγές που προωθούνται.

Η ενεργός συμμετοχή των μελών της Αστυνομίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Η επένδυση στους ανθρώπους, στις γνώσεις και στις δυνατότητές τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αποκτήσουν οι νέες δομές, τα σύγχρονα εργαλεία και οι νέοι τρόποι εργασίας ουσιαστικό αντίκρισμα στην καθημερινή λειτουργία της Αστυνομίας.

Η «Αστυνομία 2030» περνά πλέον στην πράξη. Με σχέδιο, συγκεκριμένα έργα και τη συμμετοχή των ανθρώπων της, η Αστυνομία Κύπρου προχωρεί με συνέπεια στον εκσυγχρονισμό της, με έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό: μια σύγχρονη, αποτελεσματική και αξιόπιστη Αστυνομία, πιο κοντά στον πολίτη και στις ανάγκες της κοινωνίας.