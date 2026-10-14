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Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει περιοχές της Τουρκίας, με τους μετεωρολόγους να εκδίδουν «πορτοκαλί» προειδοποιήσεις για αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις, οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.
Αρκετά ήταν τα προβλήματα στην Κωνσταντινούπολη όπου καταγράφηκαν σκηνές χάους με δρόμους να γίνονται ποτάμια ενώ νερά μπήκαν και σε σταθμούς του μετρό.
Σε μια περίπτωση στην περιοχή Εσενγιούρτ, γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με την περιπέτειά της να καταγράφεται σε βίντεο.
Ευτυχώς για την ίδια, κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της και να τη σώσουν.
Υπάρχουν επίσης αναφορές για αρκετά πλημμυρισμένα σπίτια, για νερά που μπήκαν σε νοσοκομεία αλλά και για καταρρεύσεις τοίχων σε σχολεία.
Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί σε διάφορες περιοχές μέχρι το προσεχές Σάββατο και εκτός από τις βροχές, θα υπάρχει και πτώση της θερμοκρασίας έως 6 βαθμούς Κελσίου.
protothema.gr