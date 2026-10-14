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Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει περιοχές της Τουρκίας, με τους μετεωρολόγους να εκδίδουν «πορτοκαλί» προειδοποιήσεις για αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις, οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

🌊Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şelaleyi andıran görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. pic.twitter.com/WTBW11qN1x October 14, 2026

Αρκετά ήταν τα προβλήματα στην Κωνσταντινούπολη όπου καταγράφηκαν σκηνές χάους με δρόμους να γίνονται ποτάμια ενώ νερά μπήκαν και σε σταθμούς του μετρό.

🌧️ İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunu su bastı.



🚇 Tavandan akan suları görenler şaşırdı. pic.twitter.com/FQmEoVLmq0 — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 14, 2026

Σε μια περίπτωση στην περιοχή Εσενγιούρτ, γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με την περιπέτειά της να καταγράφεται σε βίντεο.

Ευτυχώς για την ίδια, κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της και να τη σώσουν.

🌧️ İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda bir kadın suya kapıldı.



Çevredeki vatandaşlar, kadını kollarından tutarak akıntıdan kurtardı. pic.twitter.com/6udfWtvWKB October 14, 2026

Υπάρχουν επίσης αναφορές για αρκετά πλημμυρισμένα σπίτια, για νερά που μπήκαν σε νοσοκομεία αλλά και για καταρρεύσεις τοίχων σε σχολεία.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί σε διάφορες περιοχές μέχρι το προσεχές Σάββατο και εκτός από τις βροχές, θα υπάρχει και πτώση της θερμοκρασίας έως 6 βαθμούς Κελσίου.



protothema.gr