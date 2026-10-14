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Η πρωτοβουλία για την πανελλαδική καταγραφή και ανάδειξη των χώρων μνήμης για την Κύπρο έρχεται να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό. Με συντονισμένες ενέργειες του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Σταύρου Αυγουστίδη και του επιτρόπου Προεδρίας, Μάριου Χαρτσιώτη, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία μιας πανελλαδικής «Διαδρομής Μνήμης».

Πρόκειται για χαρτογράφηση μνημείων, πάρκων ή αλσών που είναι αφιερωμένα στους πεσόντες και τους αγνοούμενους της κυπριακής τραγωδίας του 1974.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η απόφαση να αξιοποιηθεί η σύγχρονη τεχνολογία. Η τοποθέτηση ενημερωτικών πλακετών με κωδικούς ταχείας απόκρισης (QR codes) θα επιτρέπει στους πολίτες και κυρίως στις νεότερες γενιές, να αποκτούν άμεση πρόσβαση σε ψηφιακό και φωτογραφικό αρχειακό υλικό.

Παράλληλα, η δυνατότητα ονοματοδοσίας δρόμων, πλατειών και σχολείων, σε συνδυασμό με τη συντήρηση και δημιουργία νέων σημείων αναφοράς, διαμορφώνει ένα ισχυρό δίκτυο που υπενθυμίζει τους ακατάλυτους δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου. Σε μια εποχή που οι προκλήσεις παραμένουν ανοιχτές και το ανθρωπιστικό δράμα των αγνοουμένων συνεχίζει να ζητά δικαίωση, πρωτοβουλίες όπως η «Διαδρομή Μνήμης» κρατούν την ιστορική αλήθεια ανεξίτηλη και ενεργή για τη διατήρηση ζωντανής της μνήμης των πεσόντων και του ανοιχτού ανθρωπιστικού ζητήματος των αγνοουμένων.



Α.Ν.