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Κλειστή λόγω εργασιών θα είναι η σήραγγα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού–Πάφου στο ρεύμα προς Πάφο, από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, καθημερινά από τις 8 π.μ. έως τις 7 μ.μ.

Τις ώρες των εργασιών, τα οχήματα προς Πάφο θα περνούν από τη σήραγγα του ρεύματος προς Λεμεσό, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κυκλοφορία. Η σήραγγα προς Πάφο θα ανοίγει ξανά κάθε βράδυ στις 7 μ.μ.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση.