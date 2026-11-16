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Σκηνές τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο δημοφιλές τουριστικό νησί Πουκέτ, στη νότια Ταϊλάνδη, όπου φονική πυρκαγιά σε εμπορικό κτήριο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, ενώ άλλοι 16 τραυματίστηκαν. Η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, σύμφωνα με όσα ανέφερε η τοπική αστυνομία στο πρακτορείο Reuters.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου λειτουργούσε επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων, ωστόσο γρήγορα επεκτάθηκε και σε γειτονικά κτήρια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:17 τα ξημερώματα τοπική ώρα, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για περίπου δύο ώρες προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Από τους 16 τραυματίες, οι 15 είναι υπήκοοι Ταϊλάνδης, ενώ ένας κατάγεται από τη Μιανμάρ. Όπως διευκρίνισε η αστυνομία, μεταξύ των θυμάτων και των τραυματιών δεν περιλαμβάνονται τουρίστες.

Το κτήριο βρίσκεται κοντά στην παραλία Πατόνγκ, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στη δυτική πλευρά του Πουκέτ.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε.

Η νέα τραγωδία σημειώνεται τέσσερις μήνες μετά την πυρκαγιά σε μπαρ στην Μπανγκόκ, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους.

ertnews.gr