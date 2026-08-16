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Μετά από μια πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας, η Μαρία Μενούνους δείχνει ήρεμη, χαλαρή και λαμπερή. Η Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος και ηθοποιός, σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μιλά για τις αλλαγές στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, τα προσκυνήματα σε ξακουστές εκκλησίες όπως της Τήνου αλλά και για το πώς τη βοήθησαν οι ελληνικές ρίζες της.

GALA: Από τη δημοσιογραφία και την τηλεόραση πέρασες στην επιχειρηματικότητα, στην υγεία και την ευεξία. Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε στη σημερινή σου επαγγελματική στροφή;

ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΟΥΝΟΣ: Τα όνειρα είναι πάντοτε όμορφα και είμαι ευγνώμων στον Θεό που μπόρεσα να τα ζήσω. Έρχεται όμως κάποια στιγμή που όλοι μας πρέπει να βάλουμε φρένο και να αναρωτηθούμε: «Είναι ακόμα αυτό το όνειρό μου ή μήπως ζω τη ζωή που κάποτε φανταζόμουν για μια εκδοχή του εαυτού μου που δεν υπάρχει πια;». Για μένα αυτή η στιγμή ήρθε στα 39α γενέθλιά μου, ούσα ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου και προετοιμαζόμενη για χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο. Η ζωή δεν ψιθυρίζει πάντα ότι είναι καιρός για αλλαγή. Μερικές φορές σού στέλνει ένα κάλεσμα αφύπνισης που δεν μπορείς να αγνοήσεις.

Πριν από την επέμβαση έγραψα μια επιστολή στον πατέρα μου. Όπως τόσες πολλές Ελληνίδες, το να κάνω τους γονείς μου περήφανους ήταν πάντα ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρά μου. Σε αυτή την επιστολή τού εξομολογήθηκα ότι αν τα κατάφερνα από την επέμβαση, θα ζούσα διαφορετικά. Οι επιλογές μου δεν θα βασίζονταν πλέον σε αυτό που φαινόταν εντυπωσιακό ή σε αυτό που έδινε στους ανθρώπους κάτι για το οποίο δύνανται να καυχώνται. Θα βασίζονταν σε αυτό που θα έφερνε γαλήνη στην ψυχή μου, σκοπό στη ζωή μου και χαρά στην καρδιά μου. Φοβόμουν την αντίδρασή του.

Φόρεμα, Celia Kritharioti

Αντίθετα με ό,τι περίμενα, συνέβη κάτι όμορφο: από εκείνη την ημέρα και μετά σταμάτησε να με ρωτάει για την καριέρα μου και άρχισε να ασχολείται με το αν είμαι ευτυχισμένη. Η ζωή μου άλλαξε τη στιγμή που σταμάτησα να τρέφω τη φιλοδοξία και άρχισα να επιλέγω την ισορροπία. Κάθε απόφαση τώρα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την πίστη μου, τις αξίες μου, την οικογένειά μου και τον σκοπό μου. Αυτός έχει γίνει πλέον ο ορισμός της επιτυχίας για μένα.

GALA: Εχεις μιλήσει ανοιχτά για τις περιπέτειες υγείας τόσο τις δικές σου όσο και της μητέρας σου.

Μ.Μ.: Για πολύ καιρό νόμιζα ότι υγεία σήμαινε να φτάσεις στη γραμμή τερματισμού. Οτι οι εξετάσεις αίματος θα ήταν πάντοτε τέλειες, οι ακτινογραφίες καθαρές κι εγώ θα ένιωθα υγιής. Πρόσφατα, συνειδητοποίησα ότι όλα ήρθαν ανάποδα. Με θυμάμαι να προσεύχομαι και να λέω: «Θεέ μου, μου ήρθαν όλα στραβά». Κι όμως. Το θαύμα δεν ήταν να περιμένω τα τέλεια αποτελέσματα εξετάσεων. Το θαύμα ήταν ότι ήμουν εδώ. Οτι ξυπνάω κάθε μέρα. Αγκαλιάζω την κόρη μου, γελάω, εργάζομαι, βοηθάω τους ανθρώπους και ζω μια όμορφη ζωή. Εξακολουθώ να προσεύχομαι κάθε βράδυ για πλήρη θεραπεία. Εξακολουθώ να εργάζομαι σκληρά για να κάνω καλύτερες επιλογές κάθε μέρα και συνεχίζω να αναζητώ απαντήσεις. Αλλά τώρα το κάνω από ευγνωμοσύνη αντί για φόβο. Η υγεία δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας. Είναι η εκτίμηση του δώρου της ζωής, ενώ παράλληλα συνεχίζεις να φροντίζεις το σώμα που σου χάρισε ο Θεός.

GALA: Ποια ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησες ότι το προσωπικό σου θεραπευτικό ταξίδι θα μπορούσε να γίνει οδηγός και για άλλους ανθρώπους;

Μ.Μ.: Η εκπομπή μου στο Sirius XM επικεντρωνόταν στις συνεντεύξεις διασημοτήτων. Όταν όμως η μητέρα μου αρρώστησε, όλα άλλαξαν. Άρχισα να καλώ γιατρούς, ερευνητές και θεραπευτές επειδή έψαχνα απεγνωσμένα για απαντήσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν εκείνη και τον εαυτό μου. Γρήγορα συνειδητοποίησα ότι αυτές οι συζητήσεις δεν βοηθούσαν μόνο την οικογένειά μου, αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους.

Έτσι, αντιλήφθηκα ότι όλο αυτό δεν ήταν απλώς ένα αίσθημα ευχαρίστησης. Ήταν η αποστολή μου. Εκείνη την εποχή είχα επίσης την ευκαιρία να δημιουργήσω μια εκπομπή που θα μεταδιδόταν καθημερινά. Ήταν ένα όνειρο που είχα από τότε που ήμουν μικρό κορίτσι. Ήθελα την ελευθερία να δημιουργήσω κάτι με τους δικούς μου όρους, χωρίς να συμβιβάζομαι με τις αξίες μου ή να μου ζητείται να προωθήσω προϊόντα ή ιδέες στις οποίες δεν πίστευα πραγματικά. Αυτή η ελευθερία τελικά έγινε η Ομάδα Θεραπείας. Το Heal Squad δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Είναι ένας χώρος όπου μπορούμε να αναζητήσουμε τις απαντήσεις όλοι μαζί.

Μου επιτρέπει να ζω με ακεραιότητα, να συνεχίζω το δικό μου ταξίδι θεραπείας, να ταξιδεύω όταν χρειάζεται να επαναφορτιστώ και, το πιο σημαντικό, να είμαι παρούσα με την κόρη μου ενώ κάνω μια δουλειά που πραγματικά μού δίνει νόημα.

G.: Εχεις δηλαδή μετατρέψει τις προσωπικές σου εμπειρίες σε μια πλατφόρμα αφιερωμένη στην υποστήριξη των άλλων.

Μ.Μ.: Η αποστολή μου ήταν πάντα να βοηθάω τους ανθρώπους. Ακόμα και ως μικρό κορίτσι, έψαχνα τρόπους να υπηρετήσω την κοινότητά μου και να κάνω τη ζωή κάποιου λίγο πιο εύκολη. Κοιτάζοντας πίσω τώρα, μπορώ να δω ότι ο Θεός με οδηγούσε σιγά-σιγά σε αυτόν τον σκοπό. Η Ομάδα Θεραπείας έγινε απλώς η πιο ξεκάθαρη έκφραση αυτού του καλέσματος.

G.: Πώς έχουν επηρεάσει οι ελληνικές σου ρίζες τον τρόπο που προσεγγίζεις τα θέματα υγείας;

Μ.Μ.: Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που γεννήθηκα και μεγάλωσα ως Ελληνίδα. Ο πολιτισμός μας ανέκαθεν καταλάβαινε ότι η υγεία είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή Ιατρική. Ξεκινά με την οικογένεια, την πίστη, την κοινότητα, το θρεπτικό φαγητό, τον χρόνο γύρω από το τραπέζι και τη φροντίδα που δείχνει ο ένας για τον άλλον. Είμαι περήφανη που κληροδοτήσαμε στην ανθρωπότητα τον Ιπποκράτη και την πεποίθηση ότι το φαγητό μπορεί να είναι φάρμακο. Σήμερα, η επιστήμη επικυρώνει τόσες πολλές από τις παραδόσεις που οι παππούδες μας απλώς εφάρμοζαν: περπάτημα, κατανάλωση φρέσκων τροφών, χρήση ελαιολάδου, νηστεία, το να περνάς χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, το να στηρίζεσαι στην οικογένεια στις πιο δύσκολες στιγμές. Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου τις έζησα στον τόπο μου.

Είχα την ευλογία να κάνω αρκετά προσκυνήματα στον Αγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Το να στέκεσαι στον τάφο του ακούγοντας το θαυματουργό χτύπημα που βιώνουν τόσοι πολλοί προσκυνητές είναι αδύνατο να εξηγηθεί. Μια επίσκεψη εκεί σε γεμίζει ελπίδα και σου υπενθυμίζει ότι τα θαύματα εξακολουθούν να γίνονται. Φέτος επίσης επισκέφτηκα για προσκύνημα τον Ιερό Ναό της Παναγίας στην Τήνο. Είχα την ευλογία να περπατήσω σε μερικά από τα πιο διάσημα κόκκινα χαλιά στον κόσμο -από τις Κάννες μέχρι τα Οσκαρ-, αλλά το πιο ουσιαστικό κόκκινο χαλί που έχω περπατήσει ποτέ ήταν αυτό όπου σύρθηκα προσευχόμενη και με ταπεινοφροσύνη.

Φόρεμα, Celia Kritharioti

Κάθε φορά που επιστρέφω στην Ελλάδα νιώθω σαν να επιστρέφω σε ένα κομμάτι του εαυτού μου. Αυτό ηρεμεί τον θόρυβο του κόσμου.Η Ελλάδα δεν με έχει απλώς συνδέσει με την κληρονομιά μου, έχει γίνει μέρος της θεραπείας μου.

G.: Η φροντίδα της μητέρας σου ενώ παράλληλα αντιμετώπιζες τα δικά σου προβλήματα υγείας απαιτούσε εξαιρετική δύναμη. Πώς το άντεχες;

Μ.Μ.: Η φροντίδα της μαμάς μου ήταν η σημαντικότερη εμπειρία της ζωής μου, που ήταν παράλληλα και η πιο δύσκολη.

Οι Έλληνες τη φροντίδα των γονιών μας δεν τη βλέπουμε ως βάρος, αλλά ως μια ηθική υποχρέωση. Δεν θα άλλαζα ούτε μια στιγμή που είχα μαζί της. Θυμάμαι να κάθομαι δίπλα της τις τελευταίες μέρες της στο Κονέκτικατ. Κάποια στιγμή σκέφτηκα φευγαλέα: «Μήπως πέταξα την καριέρα μου;». Σχεδόν αμέσως ένιωσα την απάντηση στην καρδιά μου: «Βρίσκεσαι ακριβώς εκεί όπου πρέπει να είσαι». Από εκείνη τη στιγμή και μετά παραδόθηκα.

Ο Θεός είχε ένα σχέδιο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχα για τον εαυτό μου. Η ανθεκτικότητα δεν είναι να προσποιείσαι ότι είσαι δυνατός. Υπήρξαν πολλές στιγμές που ήμουν φοβισμένη, εξαντλημένη ή γονατιστή και προσευχόμουν. Ο καθένας έχει έναν σταυρό να σηκώσει. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Είναι το πώς θα τις αντιμετωπίσουμε.

Επέλεξα το χιούμορ όποτε μπορούσα. Επέλεξα την ελπίδα. Επέλεξα να πιστεύω στα θαύματα ακόμα και όταν οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος μας. Σήμερα, αντί να αναρωτιέμαι τι θα πάει στραβά, αναρωτιέμαι πότε θα έρθουν τα καλά νέα. Αναρωτιέμαι πώς θα είναι η ζωή στην άλλη πλευρά αυτής της πρόκλησης. Το θαύμα γεννά ελπίδα, ενώ η ανησυχία σκοτώνει το σήμερα.

G.: Εχει αλλάξει για σένα ο τρόπος που ορίζεται η ευτυχία από τότε που έγινες μητέρα;

Μ.Μ.: Η Αθηνά τα άλλαξε όλα. Πριν γίνω μητέρα μετρούσα την επιτυχία με βάση αυτά που κατάφερνα. Τώρα τη μετρώ με βάση το ποια γίνομαι. Με έχει κάνει πιο συνειδητή με τον χρόνο μου, επειδή ξέρω ότι παρακολουθεί ό,τι κάνω. Θέλω να μεγαλώσει βλέποντας μια μαμά που επιλέγει την ηρεμία αντί της πίεσης, τον σκοπό αντί της τελειότητας και την πίστη αντί του φόβου. Ενα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορώ να της κάνω δεν είναι μια καριέρα, είναι το παράδειγμα.

G.: Τι σχέδια έχεις για το μέλλον;

Μ.Μ.: Πάντα θα λατρεύω την αφήγηση ιστοριών – μέσω τηλεόρασης, κινηματογράφου, βιβλίων και podcasts. Είμαι ευγνώμων που οι εκπομπές που παρουσιάζω, όπως το «Designed to Last» στο Hulu, αγαπιούνται από το κοινό και είμαι ενθουσιασμένη για την κυκλοφορία της ταινίας μας «Bobo Saves Christmas», η οποία κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βοστόνης τον Σεπτέμβριο. Αλλά αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η συνεχής ανάπτυξη του Heal Squad και η επαφή που δημιουργώ με τους ανθρώπους. Τον Οκτώβριο το retreat «Your Guide Back to You» (Οδηγός για να Επιστρέψεις στον Εαυτό σου) θα φιλοξενηθεί στο «Canyon Ranch» στο Λένοξ της Μασαχουσέτης, και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι το αποκορύφωμα όλων όσων έχω μάθει την τελευταία δεκαετία.

Καφτάνι, Celia Kritharioti

G.: Τι αφορά αυτό το retreat;

Μ.Μ.: Είναι ίσως ό,τι πιο προσωπικό και συναρπαστικό έχω δημιουργήσει. Με τα χρόνια συνειδητοποίησα ότι πάρα πολλοί από εμάς περνάμε τη ζωή μας προσπαθώντας να γίνουμε κάτι άλλο, ενώ αυτό που πραγματικά λαχταράμε είναι ένας τρόπος επιστροφής στον εαυτό μας. Θαβόμαστε μέσα από προσδοκίες, την ευχαρίστηση των γύρω μας, την εργασία, το τραύμα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλους τους ρόλους που παίζουμε. Αυτή η τετραήμερη εμπειρία των σεμιναρίων έχει να κάνει με την επανεφεύρεση του εαυτού μας.

G.: Τι σημαίνει για σένα το να είσαι η τελετάρχης στις τελετές Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και στο Παναθηναϊκό Στάδιο το 2028;

Μ.Μ.: Είναι τεράστια τιμή και βαθιά ευθύνη να μου εμπιστεύεται το Ολυμπιακό Κίνημα έναν τόσο εμβληματικό ρόλο. Θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, καθώς και σε ολόκληρη την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή γι’ αυτή τη μεγάλη τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ο κ. Κούβελος είναι μια ιδιαίτερα σεβαστή προσωπικότητα στη διεθνή ολυμπιακή κοινότητα και το έργο που έχει κάνει για τους Ελληνες αθλητές και τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες είναι σπουδαίο. Είμαι χαρούμενη γι’ αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να υπηρετήσω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αφοσίωση ◆

Φόρεμα, Celia Kritharioti

protothema.gr