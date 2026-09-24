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Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθούν συγκεκριμένες δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, λόγω εργασιών αναβάθμισης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 25/09/2026 και ώρα 17:00 μέχρι και το Σάββατο 26/09/2026 στις 18:00, είναι προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες αναβάθμισης που αφορούν τους μηχανισμούς CY Login, CY Notify, CY Connect, CY Pay, CY Sign και Core Gateway (Αριάδνη).

Συμπληρώνεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους που απαιτούν σύνδεση μέσω του μηχανισμού CY Login ή αξιοποιούν τους μηχανισμούς αυτούς, δεν θα είναι διαθέσιμες.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποίησε σήμερα ότι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα είναι προσωρινά μη προσβάσιμες από την Παρασκευή, 25/09/2026, στις 17:00, μέχρι και το Σάββατο, 26/09/2026, στις 18:00, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στην πλατφόρμα CY Login.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, μη προσβάσιμα θα είναι το Σύστημα Πληρωμής Εισφορών μέσω Διαδικτύου (SISNet), το Διαδικτυακό Σύστημα Τοποθέτησης Υποψηφίων (Διαδικτυακή Πλατφόρμα Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης), η Πλατφόρμα Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών, η Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων για Απασχόληση Αλλοδαπών, το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη, ο Προσωρινός Υπολογισμός Θεσμοθετημένης Σύνταξης, ο Ασφαλιστικός Λογαριασμός για όλα τα έτη, ο Ασφαλιστικός Λογαριασμός για συγκεκριμένο έτος, η Κατάσταση Λήψης Παροχής, οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Παροχών και η Πρόοδος Αιτημάτων.

ΚΥΠΕ