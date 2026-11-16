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Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας αύριο Τρίτη στην Αθήνα οι σταθμοί του Μετρό σε ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ θα κλείσουν στις 2 το μεσημέρι.

Οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται από τους παραπάνω σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι επιβάτες στην Ελλάδα καλούνται να λάβουν υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.

Σημειώνεται ότι αύριο 17 Νοεμβρίου είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου, όπου κάθε χρόνο σημειώνονται επεισόδια σε φοιτητικές κινητοποιήσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ