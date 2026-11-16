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Ο Οδυσσέας πιέζει την Ειρήνη να είναι υποψήφια (σύμφωνα με την ίδια) ενώ η Ειρήνη θεωρεί τον Οδυσσέα καταλληλότερο για την προεδρία.
Φαίνεται στο Άλμα έχουν πάθει… ΔΗΣΥ από την ανάποδη αφού η πίεση που εξασκείται -κατά τα λεγόμενα τους πάντα- εδράζεται στην αβρότητα, η οποία όμως φαίνεται να περιορίζεται μόνο εντός του κόμματος, αφού οποιοσδήποτε άλλος απορρίπτεται.
Αυστηρώς ακατάλληλος, όπως θα έλεγε και ο Ζαμπέτας.
ΡΚ