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Ο Οδυσσέας πιέζει την Ειρήνη να είναι υποψήφια (σύμφωνα με την ίδια) ενώ η Ειρήνη θεωρεί τον Οδυσσέα καταλληλότερο για την προεδρία.

Φαίνεται στο Άλμα έχουν πάθει… ΔΗΣΥ από την ανάποδη αφού η πίεση που εξασκείται -κατά τα λεγόμενα τους πάντα- εδράζεται στην αβρότητα, η οποία όμως φαίνεται να περιορίζεται μόνο εντός του κόμματος, αφού οποιοσδήποτε άλλος απορρίπτεται.

Αυστηρώς ακατάλληλος, όπως θα έλεγε και ο Ζαμπέτας.

ΡΚ