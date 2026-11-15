Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μοτοποδήλατο και συσσωρευτής φόρτισης κάηκαν ολοσχερώς από πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη Λευκωσία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά φαίνεται να ξέσπασε μετά την πτώση του συσσωρευτή από ύψος και στη συνέχεια επεκτάθηκε στο μοτοποδήλατο.

Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε στις 11:07 με τρία στελεχωμένα οχήματα. Τα μέλη της χρησιμοποίησαν αναπνευστικές συσκευές και σωλήνες νερού για την κατάσβεση και στη συνέχεια εξαέρισαν τους χώρους.

Ο καπνός και η θερμότητα προκάλεσαν φθορές στη βαφή ολόκληρου του κλιμακοστασίου, εσωτερικά και εξωτερικά. Ελαφρές φθορές από τον καπνό καταγράφηκαν και στη βαφή του χώρου στάθμευσης.