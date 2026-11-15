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*** Μερικές φορές οι φωτογραφίες δεν χρειάζονται λεζάντα. Ειδικά αυτές που τραβήχτηκαν μες τη βδομάδα στην Αττάλεια.

*** Ο Ερντογάν περιφρονεί τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παραβιάζει τα διπλωματικά θέσμια και αφήνει τον Γκουτέρες να τον υποδεχθεί. Διά της εθιμοτυπίας, ο Ταγίπ επιχειρεί απαξίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναβάθμιση του ψευδοκράτους.

*** Σ’ αυτήν, λοιπόν, την πιο προσβλητική στιγμή της Συνόδου για το Κλίμα, ένας ΛΟΚ βρέθηκε στα μούτρα του σουλτάνου. Να στέκει παρά τω πλευρώ του Νίκου Χριστοδουλίδη και του υπ. Εξωτερικών.

*** Χάλασαν τα σχέδια Ερντογάν… Μπούμερανγκ οι αυταρχισμοί της τουρκικής προπαγάνδας. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετατράπηκε σε πρωταγωνιστή, αφήνοντας τα ψίχουλα του κόκκινου χαλιού και της χειραψίας του σουλτάνου στα πόδια του κατοχικού ηγέτη. Ενός τάχατες ηγέτη, που 192 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ αρνούνται να αναγνωρίσουν. Το διπλωματικό παρασκήνιο, που προηγήθηκε και η διεθνής δημοσιότητα, αδιάψευστοι μάρτυρες της επικοινωνιακής αποτυχίας της Άγκυρας.

*** Και μέσα σ’ όλη αυτή την προσβολή, που με έκανε να σκέφτομαι τι στο καλό γυρεύαμε να πάμε στην Τουρκία, ένα μπερέ, ένα εθνόσημο κι εκείνο το βλέμμα του παιδικού μου φίλου, Ανδρέα Πεττεμερίδη, μ’ έκανε να το δω αλλιώς. Γιατί, αυτός ο μπερές κουβαλούσε κάτι παραπάνω από σημειολογία. Κρατούσε και την αξιοπρέπεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

*** Και σήμερα, 15 Νοεμβρίου, που συμπληρώνονται 43 χρόνια από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, αποκτά ειδικό βάρος. Ένα μελανό ορόσημο με ρίζες από το 1956, όταν ο Νιχάτ Ερίμ, κατ’ εντολή Μεντερέζ, προδικάζε τη διχοτόμηση της Κύπρου κι έγραφε για μετακίνηση πληθυσμών.

*** Το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε απαντήσει τρεις μέρες αργότερα. Με το ψήφισμα 541 χαρακτήρισε νομικά άκυρη την ανακήρυξη και κάλεσε τα κράτη να μην αναγνωρίσουν την «ΤΔΒΚ».

*** Η Άγκυρα, όμως, δεν παραιτήθηκε. Μετά το 2004 επένδυσε στο αφήγημα της «απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων». Την ίδια χρονιά, στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας εμφανίστηκε ως δήθεν «τ/κ κράτος» και το 2022 έγινε παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Υπομνύω και τις ομιλίες Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ να ζητεί ανερυθρίαστα την αναγνώρισή του.

*** Μια διαχρονική μεθοδευμένη προσπάθεια να σβήσει λίγο – λίγο η γραμμή και το αίμα που χύθηκε ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και στο αποτέλεσμα της κατοχής. Και η Αττάλεια ήταν άλλη μια σκηνή αυτού του έργου. Αυτής της μεθοδευμένης προσπάθειας εξάλειψης της Κ.Δ. και της επιβολής νομιμοποίησης σ’ ένα έγκλημα πολέμου.

*** Από το 1983 αλλάζουν οι λέξεις, οι αίθουσες, τα πρωτόκολλα και οι χάρτες. Ο τουρκικός στόχος παραμένει ο ίδιος.

*** Είναι αυτός που υπενθύμισαν, παραμονή της Συνόδου για το Κλίμα, οι Τούρκοι τιμώντας τη μνήμη του Κεμάλ Ατατούρκ, ηγέτη του κεμαλικού κινήματος στη διάρκεια του οποίου συντελέστηκαν οι διωγμοί και οι σφαγές των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. «Με κάθε βήμα, δεσμευτήκαμε να συνεχίσουμε αποφασιστικά στο μονοπάτι που μας έδειξε ο Ατατούρκ», είπε ο δήμαρχος της Μπεσίκτας. (Σημειωτέον ότι και στα κατεχόμενα τον τίμησαν την Τρίτη).

*** Αυτά στην ξηρά. Γιατί στη θάλασσα ο Ερντογάν προκαλεί με NAVTEX και επαναφέρει τη «Γαλάζια Πατρίδα». Το τουρκικό δόγμα θαλάσσιας ισχύος, με το οποίο επιχειρεί τετελεσμένα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας τα δικαιώματα Ελλάδος και Κύπρου.

*** Η στρατηγική της Άγκυρας δεν αλλάζει. Με όποια κυβέρνηση και όποιον σουλτάνο.

*** Να, γιατί μου άρεσε ο ΛΟΚ στην Αττάλεια. Γιατί εκείνο το βλέμμα δεν απολογήθηκε για την Κυπριακή Δημοκρατία. Στάθηκε όρθιο εκ μέρους της.

Παρεμπιπτόντως, η Αττάλεια ιδρύθηκε από τον Άτταλο Β΄, βασιλιά της Περγάμου. Αυτόν που χάρισε στην αρχαία Αθήνα τη Στοά του. Σ’ αυτήν την ελληνιστική πόλη πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος. Οι συνειρμοί δικοί σας…

Και το άσχετον, φτου ξελευθερία! ;-)