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Την προσδοκία ότι στην τριμερή διάσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ θα ανακοινωθεί η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε γραπτή δήλωσή του για τη συμπλήρωση 43 χρόνων από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ανέφερε ότι στόχος είναι η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και του διαπραγματευτικού κεκτημένου.

Ο Πρόεδρος καταδίκασε την ανακήρυξη του ψευδοκράτους και απέρριψε τις αξιώσεις της Άγκυρας για λύση δύο κρατών. Υπενθύμισε ότι, με τα ψηφίσματα 541 και 550, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ χαρακτήρισε την αποσχιστική ενέργεια νομικά άκυρη και κάλεσε τα κράτη να μην αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος ούτε να του παράσχουν βοήθεια.

Ο κ. Χριστοδουλίδης απηύθυνε επίσης μήνυμα προς τους Τουρκοκυπρίους, καλώντας τους σε κοινή πορεία προς μια ελεύθερη, επανενωμένη και ευρωπαϊκή Κύπρο, χωρίς στρατούς κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις. Επανέλαβε ότι η απελευθέρωση και η επανένωση της χώρας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ακολουθεί αυτούσια η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Συμπληρώνονται σήμερα 43 χρόνια από την παράνομη και μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους από την Τουρκία που το σύνολο της διεθνούς κοινότητας καταδίκασε από την πρώτη στιγμή ως έκνομη ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τα Ψηφίσματα 541 του 1983 και 550 του 1984, καταδίκασε απερίφραστα την αποσχιστική ενέργεια της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντάς τη νομικά άκυρη, καλώντας όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν το παράνομο μόρφωμα και να μην του παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια.

Παρά τις διαχρονικές προσπάθειες της Άγκυρας για αναβάθμιση και νομιμοποίηση της αποσχιστικής οντότητας, καθώς και τις απαράδεκτες αξιώσεις περί λύσης δύο κρατών, η θέση της διεθνούς κοινότητας παραμένει σαφής και ξεκάθαρη, αφού από την παρανομία δεν μπορεί να παραχθεί δίκαιο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, Κράτος-Μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναβαθμίζεται συνεχώς, ενισχύοντας όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας και, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, αναδεικνύεται ως ευρωπαϊκός πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην ιδιαιτέρως σημαντική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Την ίδια στιγμή, και παρά τις προκλήσεις και την παρελκυστική τακτική της Τουρκίας, εργαζόμαστε για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού, με πλήρη σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των Αρχών, Αξιών και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τις δικές μας επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες ενεργοποιήσαμε το διεθνές ενδιαφέρον, την ουσιαστική εμπλοκή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον διορισμό απεσταλμένου για το Κυπριακό, αλλά και με την πλήρη διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού.

Η μεγάλη μας προσπάθεια για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, που αποτελεί την ύψιστή μας προτεραιότητα, συνεχίζεται μεθοδικά και με ξεκάθαρη πολιτική βούληση. Προσβλέπουμε στην τριμερή διάσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια της οποίας ευελπιστούμε ότι θα ανακοινωθεί η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης που θα οδηγήσει στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί το κοινό σπίτι όλων των νόμιμων πολιτών της. Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Για αυτό απευθύνω και σήμερα μήνυμα ελπίδας και κοινής πορείας προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Το μέλλον τους δεν βρίσκεται στην κατοχή και τη διχοτόμηση, αλλά σε μια ελεύθερη, επανενωμένη και ευρωπαϊκή πατρίδα, χωρίς στρατούς κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις.

Καταδικάζοντας για ακόμη μια φορά την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, επαναλαμβάνω την ακλόνητη βούλησή μας ότι δεν θα παύσουμε να αγωνιζόμαστε με όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα που διαθέτουμε, μέχρι την ημέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας.