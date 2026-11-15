Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο άρθρο μας της περασμένης Κυριακής, με τίτλο “Το καλώδιο και η πεπονόφλουδα της Τουρκίας”, παρόλο που γράφτηκε πριν την έναρξη των εργασιών του γαλλικού πλοίου στο Αιγαίο για το καλώδιο του GSI, επισημάναμε προφητικά ότι η αντίδραση της Τουρκίας θα ήταν ήπια και ότι θα προσπαθούσε να παρουσιάσει τις έρευνες ότι γίνονται με δική της άδεια.

Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, κάναμε δημόσια έκκληση στους πολιτικούς σε Κύπρο και Ελλάδα να μην πέσουν στην παγίδα της Άγκυρας και να αρχίσουν τις αλληλοκατηγορίες για το πως διασφαλίστηκε η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του γαλλικού πλοίου.

Όπως εξηγούσαμε, η Τουρκία, για να ικανοποιήσει το εσωτερικό ακροατήριο της, θα παρουσίαζε το θέμα όπως ήθελε, ανεξάρτητα του τι θα έλεγαν Ελλάδα και Κύπρος και τι ήταν η πραγματικότητα. Πράγματι, οι εξελίξεις μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνουν πλήρως τα όσα γράψαμε και προβλέψαμε στο προηγούμενο άρθρο μας.

Οι έρευνες διεξάγονται χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις από την Τουρκία και η Άγκυρα προσπαθεί να πείσει ότι οι εργασίες του γαλλικού πλοίου γίνονται με δική της άδεια.

Φυσικά, όπως γράψαμε και στο προηγούμενο άρθρο μας, η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έκανε πίσω για το GSI, πρώτα, γιατί η Ελλάδα επέδειξε αποφασιστικότητα, δεύτερο γιατί προηγήθηκαν σωστοί διπλωματικοί χειρισμοί από την Αθήνα και τρίτο γιατί ΗΠΑ και Ε. Ένωση είπαν στον Ερντογάν “να κάτσει στα αυγά του”. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο όλο σκηνικό για τις έρευνες για το GSI.

Τώρα, πίσω απ’ αυτό το σημαντικό γεγονός, προκύπτουν κάποια πολύ σοβαρά συμπεράσματα, τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι για να πετύχουν μεγαλεπήβολοι σχεδιασμοί για τα συμφέροντα Κύπρου – Ελλάδας, θα πρέπει να προηγούνται σωστοί και αποτελεσματικοί διπλωματικοί χειρισμοί.

Το δεύτερο, που είναι εξίσου καίριο και σημαντικό, είναι η ουσιαστική σύμπλευση Κύπρου και Ελλάδας στο στόχο. Αν οι δύο χώρες δεν έχουν πραγματική θέληση σε κάποιο στόχο, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα έναντι της Τουρκίας. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και με την ένταξη της Κύπρου στην Ε. Ένωση.

Πολλοί τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα έλεγαν ότι η Κύπρος δεν θα μπεί στην Ε. Ένωση με άλυτο το κυπριακό πρόβλημα. Κι’ όμως, με τους ανάλογους διπλωματικούς χειρισμούς και τη στενότατη συνεργασία και επικέντρωση στο στόχο από Αθήνα και Λευκωσία, καταφέραμε να μπούμε στην Ε. Ένωση, απολαμβάνοντας σήμερα πολλά πολιτικά και οικονομικά οφέλη.

Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι όταν η Κύπρος και η Ελλάδα εργάζονται από κοινού, με αγαστή συνεργασία και αποφασιστικότητα, μπορούμε να προωθούμε μεγάλους στόχους για τα ευρύτερα συμφέροντα του Ελληνισμού.

Την ίδια τακτική, μπορούμε να επιστρατεύσουμε και για πολλά άλλα θέματα, όπως στο κυπριακό, στην κήρυξη ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και άλλα.

Δεν λέμε ότι όλα τα θέματα είναι εύκολα ή ότι όλοι οι στόχοι μας είναι χωρίς εμπόδια. Όμως, τονίζουμε ότι όταν Κύπρος και Ελλάδα συνεργάζονται στενά, ειλικρινά και αποφασιστικά, μπορούμε να πετυχαίνουμε στόχους που αρχικά μας φαίνονται αδύνατο να επιτευχθούν. Αυτό αποδεικνύει η ιστορία, το παράδειγμα της ένταξης στην Ε. Ένωσης και τώρα του καλωδίου GSI.

Τα συμπεράσματα αυτά οφείλουν να τα κατανοήσουν πρώτα οι πολιτικού, οι οποίοι πολλές φορές αδυνατούν να δουν τη μεγάλη εικόνα.

Αυτή τη στιγμή, ο GSI δεν θα τερματίσει απλώς την ηλεκτρική απομόνωση της Κύπρου από την Ευρώπη, δεν θα επιφέρει απλώς μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα διευρύνει το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της Κύπρου και της Ελλάδας στη ΝΑ Ευρώπη.