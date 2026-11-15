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Η πρόθεση της Κυβέρνησης να διαγράψει επιβαρύνσεις ύψους €64,3 εκατ. για αδήλωτη εργασία εγείρει πολλά ερωτήματα. Από τη μια, υπάρχει η ανάγκη στήριξης μικρών επιχειρήσεων που ενδεχομένως κινδυνεύουν με λουκέτο λόγω των οφειλών εκατομμυρίων που συσσώρευσαν. Από την άλλη, όμως, τίθεται το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης και της ισονομίας έναντι όσων πολιτών και επιχειρήσεων συμμορφώνονται και εκπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους.

Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει από τη νομοθετική ρύθμιση, στην οποία επιμένει η Κυβέρνηση, είναι ποιοι τελικά θα επωφεληθούν. Οι μικροί εργοδότες που αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν ή επιχειρήσεις με σημαντική οικονομική επιφάνεια, οι οποίες επέλεξαν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, καθώς για χρόνια λάμβαναν αμνηστία από το κράτος;

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, η Βουλή απαιτεί από την Κυβέρνηση την κατάθεση του ονομαστικού καταλόγου με τους 706 εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους, οι οποίοι χρωστούν συνολικά €73 εκατ. προς το κράτος (πρόστιμα και επιβαρύνσεις). Εκείνο, όμως, που προβληματίζει την κυβερνητική πλευρά είναι η διαρροή του καταλόγου και η δημοσιοποίηση των ονομάτων των οφειλετών.

Ειδικά στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων, θα παραβιαζόταν η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Γι’ αυτόν, άλλωστε, τον λόγο, είχε αρχικά αποφασιστεί να προωθηθεί στη Βουλή μόνο ο ονομαστικός κατάλογος με τους οφειλέτες που είναι εταιρείες, καθώς ο νόμος και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

Στη συνέχεια, η κυβερνητική πλευρά άλλαξε τη θέση της και αποφάσισε να προωθήσει τη λίστα με τις οφειλές, χωρίς ονόματα. Ο κύριος λόγος για την αλλαγή της απόφασής της ήταν η διαπίστωση πως πέραν του 50% των νομικών προσώπων φέρουν ως επωνυμία το όνομα των ιδιοκτητών τους, προσθέτοντας στο τέλος της επωνυμίας το «Ltd». Αυτό παρέπεμπε αυτομάτως στην ταυτότητα του φυσικού προσώπου και, συνεπώς, θα παραβιαζόταν η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αύριο θα ληφθεί η τελική απόφαση για τη μορφή με την οποία θα σταλεί ο κατάλογος στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, εάν θα συνοδεύεται από ονόματα και διευθύνσεις ή εάν θα περιλαμβάνει μόνο τις οφειλές, καθώς και αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με την κατηγοριοποίηση των χρεών.

Πάντως, η δημοσιοποίηση των στοιχείων, με σεβασμό στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για να υπάρξει διαφάνεια.

Και αυτό γιατί άλλο πράγμα είναι να στηρίζεις μια επιχείρηση που δυσκολεύεται να επιβιώσει και άλλο να επιβραβεύεις αυτούς που συστηματικά δεν συμμορφώνονται με τον νόμο.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσσωρεύσει οφειλές προς το κράτος και κινδυνεύουν με κλείσιμο σε περίπτωση που τις καταβάλουν, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής σχεδίου εξόφλησης των οφειλών με δόσεις. Μάλιστα, το ύψος της δόσης θα μπορούσε να καθοριστεί σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μην επηρεάζεται η βιωσιμότητα του νομικού προσώπου.

Από την άλλη, οι επιχειρήσεις που καταγράφουν κέρδη και συστηματικά δεν πληρώνουν τις οφειλές τους, καθώς γνωρίζουν πως κάποια στιγμή το κράτος θα τους «κάνει πλάτες» και δεν θα τις τιμωρήσει, θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι το τελευταίο σεντ, τόσο τα πρόστιμα όσο και τις επιβαρύνσεις. Και δεν είναι δύσκολο για το κράτος να διαπιστώσει την οικονομική τους κατάσταση, καθώς κάθε χρόνο υποβάλλουν στοιχεία στις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Συνεπώς, η Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να βάζει πάνω απ’ όλα τις ψήφους για τις προεδρικές εκλογές του 2028, αλλά θα πρέπει να κατανοήσει πως με τέτοιες πρακτικές δημιουργείται ηθικό ζήτημα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα συνεπή φυσικά και νομικά πρόσωπα να ακολουθήσουν και αυτά την ίδια πρακτική και να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, χωρίς να υφίστανται καμία επίπτωση από το κράτος.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο εάν το κράτος θα χαρίσει €64,3 εκατ., αλλά και σε ποιους θα τα χαρίσει. Γιατί όταν η συνέπεια δεν αναγνωρίζεται και η ασυνέπεια επιβραβεύεται, το μήνυμα προς την κοινωνία είναι σαφές. Δηλαδή, δεν έχει σημασία ποιος πληρώνει στην ώρα του, αλλά ποιος μπορεί να περιμένει το επόμενο «κούρεμα».