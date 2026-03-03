Προτού καν ο Σιμόν Αϊκούτ σταλεί στο Ισραήλ προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της πενταετούς φυλάκισης που του έχει επιβληθεί από δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών, επανήρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες στα κατεχόμενα.

Η επανάληψη της παρανομίας οδήγησε βουλευτές της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων καθώς και προσφυγικές οργανώσεις να απαιτήσουν όπως μη υλοποιηθεί η απόφαση για μεταφορά του Αϊκούτ στο Ισραήλ, απ’ όπου κατάγεται, για το υπόλοιπο της ποινής του.

Εξάλλου, εκφράστηκε η θέση, πως αν τελικά σταλεί στο Ισραήλ, πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα αφαιθεί ελεύθερος.

Ο κ. Νίκος Κέττηρος, πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, ενώπιον της οποίας συζητήθηκε το θέμα, αναφέρθηκε στις ενστάσεις των διαφόρων επιτροπών προσφύγων όπως παραμείνει στην Κύπρο για το υπόλοιπο της ποινής του.

Είπε επίσης, πως σύμφωνα με πληροφόρηση (κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Επιτροπής), μόλις γνωστοποιήθηκε ότι ο Αϊκούτ θα σταλεί στο Ισραήλ, επανήρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες επί ελληνοκυπριακών περιουσιών. Πρόσθεσε ότι ο Αϊκούτ κτίζει συνολικά σε 40 ελληνοκυπριακές ιδιοκτησίες.

Ο βουλευτής Γιώργος Πενηνταέξ αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Μπεχντάντ Τζαφάρι ο οποίος κτίζει παράνομα επτά συγκροτήματα επί ελληνοκυπριακών περιουσιών και τόνισε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα ώστε να μην κλείσει η υπόθεση χωρίς να απονεμηθεί δικαιοσύνη.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Νίκος Γεωργίου ανέφερε ότι οι περιπτώσεις των Σιμόν Αϊκούτ και Μπεχντάντ Τζαφάρι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και προκαλούν έντονο προβληματισμό. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πρόσφατη απόφαση του Γαλλικού Δικαστηρίου στην υπόθεση του καταζητούμενου από τις Αρχές της Δημοκρατίας Ιρανού σφετεριστή Μπεχντάντ Τζαφάρι, ο οποίος απαλλάχθηκε και αφέθηκε ελεύθερος.

Περαιτέρω ανέφερε πως, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της υπόθεσης Αϊκούτ και τη μεταφορά του στο Ισραήλ για έκτιση της πενταετούς ποινής που του επιβλήθηκε, δημιουργούνται εύλογα και αμείλικτα ερωτήματα:

-Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι η μεταφορά του καταδικασθέντος δεν θα υπονομεύσει στην πράξη την εκτέλεση της ποινής που επέβαλαν τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας;

-Πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα αφεθεί ελεύθερος αμέσως μετά τη μετάβασή του στη χώρα του;

-Πώς διασφαλίζεται ο κ. Αικούτ και τα καταζητούμενα μέλη της οικογένειάς του δεν θα βρίσκονται ξανά στα κατεχόμενα να επιθεωρούν την πρόοδο των εργασιών του σφετερισμού των εκ περιουσιών και να απολαμβάνουν προκλητικά τα κλοπιμαία;

Τέλος, ο κ. Γεωργίου ανέφερε:

Η έκδοση του κ. Αϊκούτ στο Ισραήλ είναι, δυστυχώς, συνειδητή πολιτική απόφαση και όχι μεμονωμένα του Υπουργού Δικαιοσύνης και των λειτουργών του υπουργείου του.