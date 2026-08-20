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Θετικά στοιχεία, αλλά και αδυναμίες που χρειάζονται περαιτέρω μελέτη, εντοπίζει η ΣΕΚ στο τροποποιητικό νομοσχέδιο για τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, το οποίο αποτελεί το πρώτο μέρος της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Σε ανακοίνωσή της, η συντεχνία αναφέρει ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες που συνάδουν με θέσεις πολιτικής που έχει καταθέσει και βελτιώνει το ύψος των συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους.

Παράλληλα, στελέχη της ΣΕΚ εξετάζουν σε τεχνοκρατικό επίπεδο τις αδυναμίες του νομοσχεδίου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC).

Η πρόταση θα συζητηθεί στα αρμόδια σώματα της συντεχνίας, ενώ κατά την επόμενη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 28 Αυγούστου, η ΣΕΚ θα ζητήσει διευκρινίσεις και θα υποβάλει συγκεκριμένα ερωτήματα.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να υποβληθούν εισηγήσεις και να ολοκληρωθεί ο κοινωνικός διάλογος πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Ζητεί ταυτόχρονη προώθηση των υπόλοιπων πυλώνων

Η ΣΕΚ τονίζει ότι πρέπει να προωθηθούν άμεσα και οι υπόλοιποι πυλώνες της μεταρρύθμισης, ώστε η τελική κατάληξη να αποτελεί αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου και να οδηγεί σε ουσιαστική και συνολική αλλαγή του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Η συντεχνία ζητεί να ολοκληρωθούν και να κατατεθούν μαζί με το νομοσχέδιο:

το πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης,

ο τρόπος λειτουργίας του Πυλώνα Μηδέν,

το πλαίσιο εφαρμογής του Δεύτερου Πυλώνα,

ο σχεδιασμός του Τρίτου Πυλώνα.

Στήριξη των ευάλωτων συνταξιούχων

Ο Πυλώνας Μηδέν αφορά την κοινωνική στήριξη των ευάλωτων ομάδων συνταξιούχων και συνδέεται με το υφιστάμενο σχέδιο ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων.

Η ΣΕΚ θεωρεί επίσης σημαντική την ολοκλήρωση του διαλόγου για τον Δεύτερο Πυλώνα Συνταξιοδοτικών Παροχών, ο οποίος αφορά την επέκταση του θεσμού των Ταμείων Προνοίας σε όλους τους εργαζομένους.

Κατά τη θέση της συντεχνίας, πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί, τουλάχιστον ως προς τις βασικές του παραμέτρους, το πλαίσιο εφαρμογής του Δεύτερου Πυλώνα.

Παράλληλα, ζητεί να αποσαφηνιστεί και ο Τρίτος Πυλώνας, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός που θα διασφαλίζει επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

«Κανένας συνταξιούχος κάτω από το όριο της φτώχειας»

Η ΣΕΚ καταλήγει ότι μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση πρέπει να διασφαλίζει πως κανένας συνταξιούχος δεν θα έχει εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Παράλληλα, το νέο σύστημα θα πρέπει, σύμφωνα με τη συντεχνία, να εξασφαλίζει συνταξιοδοτική επάρκεια που θα επιτρέπει στους δικαιούχους να διατηρούν αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο.