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Το «Σπύρος Κυπριανού» ετοιμάζεται να μπει για τα καλά στον χάρτη της Ευρωλίγκας, καθώς όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει τη νέα έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τις εντός έδρας υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Από το πρόγραμμα της ισραηλινής ομάδας, φυσικά, οι δύο αγώνες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το κυπριακό κοινό είναι αυτοί απέναντι σε Ολυμπιακό Πειραιώς και Παναθηναϊκό AKTOR.

Πρώτος αναμένεται στην Κύπρο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τη Μακάμπι να τον υποδέχεται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Λίγες ημέρες μετά την αλλαγή του χρόνου θα πάρει σειρά ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027.

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