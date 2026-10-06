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Νέες έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Καλιφόρνια ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις δηλώσεις που έκανε σε προεκλογική συγκέντρωση στη Νεμπράσκα, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Μιλώντας για τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων ως αποτέλεσμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι η «εξόντωση» του Λος Άντζελες ή του Σαν Ντιέγκο από την Τεχεράνη θα ήταν ένα «μικρό τίμημα για τη διατήρηση της παγκόσμιας ασφάλειας».

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ «παράφρονα και επικίνδυνο», ενώ η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας δήλωσε: «Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, όχι να την απειλεί ενεργά και να ενθαρρύνει επιθέσεις κατά αμερικανικών ζωών».

Οι πόλεις αυτές είναι οι μεγαλύτερες στη νότια Καλιφόρνια και φιλοξενούν σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ναυτικών λιμανιών και βάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Τραμπ περιέγραψε τον πόλεμο με το Ιράν ως σχεδόν τελειωμένο ενώ μιλούσε στη Νεμπράσκα, ενώ υπήρξαν επευφημίες από τμήματα του κοινού καθώς γίνονταν τα σχόλια για τις δύο πόλεις της Καλιφόρνια.

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, έγραψε ότι η πόλη δεν είναι παράπλευρη απώλεια σε ανάρτησή του στο X, απαιτώντας παράλληλα από τον Τραμπ να την κρατήσει μακριά από τη «ρητορική απερίσκεπτου πολέμου».

Σε μια δεύτερη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια στο X, ο Νιούσομ κοινοποίησε ένα άρθρο των Los Angeles Times σχετικά με τα σχόλια, λέγοντας ότι ήταν «αηδιαστικά και ακυρωτικά για το αξίωμά του».

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη απαντήσει στα σχόλια των ηγετών της Καλιφόρνια.

Τι φιλοξενεί το Σαν Ντιέγκο και το Λος Άντζελες

Το Σαν Ντιέγκο, που βρίσκεται 27 χλμ. από τα σύνορα με το Μεξικό, είναι η όγδοη μεγαλύτερη πόλη στις ΗΠΑ και φιλοξενεί τη Ναυτική Βάση του Σαν Ντιέγκο (το λιμάνι της βάσης του Στόλου του Ειρηνικού του Ναυτικού των ΗΠΑ) και τη Ναυτική Βάση Coronado – το κύριο κέντρο εκπαίδευσης των Navy Seals στη Δυτική Ακτή.

Είναι επίσης η τοποθεσία της Βάσης των Πεζοναυτών Camp Pendleton, μιας βάσης στην οποία εργάζονται 70.000 στρατιωτικοί και πολίτες.

Το Λος Άντζελες, που βρίσκεται περίπου 193 χλμ. βόρεια του Σαν Ντιέγκο, είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στις ΗΠΑ.

Φιλοξενεί την έδρα της Διοίκησης Διαστημικών Συστημάτων της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ, καθώς και τη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας του Λος Άντζελες.

Οι λογομαχίες του Νιούσομ με τον Τραμπ

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο οποίος ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2028, συγκρούονται δημόσια.

Πέρυσι ο Τραμπ τον περιέγραψε ως ανίκανο, λέγοντας ότι απέτυχε να ανταποκριθεί επαρκώς αφού ορισμένες από τις διαδηλώσεις κατά της επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση στο Λος Άντζελες έγινε βίαιες.

Ο Νιούσομ κατηγόρησε τον Τραμπ για «θρασύτατη κατάχρηση εξουσίας» αφού αναπτύχθηκε στρατιωτικό προσωπικό για την ασφάλεια ομοσπονδιακών κτιρίων κατά τη διάρκεια αυτών των διαδηλώσεων.

Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ ειρωνεύτηκε τη δυσλεξία του Νιούσομ, λέγοντας ότι οι πρόεδροι δεν πρέπει να έχουν μαθησιακές δυσκολίες, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις από φιλανθρωπικές οργανώσεις για τη δυσλεξία.

skai.gr