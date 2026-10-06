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Το πράσινο φως για την εκτέλεση διά τυφεκισμού του Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, του πρώην ψυχιάτρου του αμερικανικού στρατού που καταδικάστηκε για τη σφαγή 13 ανθρώπων στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη εκτέλεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εδώ και 65 χρόνια, με τον χρόνο και τον τόπο να αναμένεται να καθοριστούν από τον υπουργό Στρατού.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ εισηγήθηκε την εκτέλεση του Χασάν από εκτελεστικό απόσπασμα του αμερικανικού στρατού και ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε την πρόταση.

Η ημερομηνία και η τοποθεσία της εκτέλεσης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με τον ισχύοντα σχεδιασμό του στρατού, η εκτέλεση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 150 ημερών από την προεδρική έγκριση, αλλά όχι νωρίτερα από 60 ημέρες.

Η σφαγή του 2009

Ο Χασάν άνοιξε πυρ στις 5 Νοεμβρίου 2009 μέσα στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ στο Τέξας.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι, 12 στρατιωτικοί και ένας πολίτης, ενώ άλλοι 32 τραυματίστηκαν.

Ο ίδιος είχε εκφράσει την αντίθεσή του στους πολέμους των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, τους οποίους θεωρούσε παράνομους. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε από πυρά και έκτοτε έμεινε εν μέρει παράλυτος.

Ο πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο το 2013.

Πρώτη εκτέλεση από τον αμερικανικό στρατό από το 1961

Εφόσον πραγματοποιηθεί, η εκτέλεση του Χασάν θα είναι η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1961.

Τότε είχε εκτελεστεί ο στρατιώτης Τζον Μπένετ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για βιασμό και απόπειρα δολοφονίας 11χρονης στην Αυστρία.

Ο αμερικανικός στρατός είχε ήδη αρχίσει τους τελευταίους μήνες να προετοιμάζεται για πιθανή επανέναρξη των εκτελέσεων στρατιωτικών θανατοποινιτών, στο πλαίσιο σχεδίου που προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες μετά την προεδρική έγκριση.

protothema.gr