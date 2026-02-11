Η στέγη στάζει, τα παράθυρα μπάζουν από παντού και χρήζουν αντικατάστασης και γενικά το κτήριο χρειάζεται συντήρηση, ενώ τα παιδιά πατούν μέσα στις λάσπες για να φτάσουν στις τάξεις τους.

Ο λόγος για το σχολείο Ριζοκαρπάσου, όπου οι συνθήκες θυμίζουν άλλες εποχές σε σχέση με τις ανέσεις των σχολείων στις ελεύθερες περιοχές. Αν η συγκεκριμένη εικόνα παρουσιαζόταν σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο, οι γονείς δικαιολογημένα θα διαμαρτύρονταν και ίσως αποφάσιζαν αποχή των μαθητών από τα μαθήματα ή και στη λήψη άλλων μέτρων.

Σημειώνεται, πως η κατάσταση, από κτηριακής απόψεως, έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο αποδίδεται στο γεγονός ότι από το 2021 και εντεύθεν, το κατοχικό καθεστώς δεν επιτρέπει την πρόσβαση ελληνοκυπρίων ιθυνόντων στο σχολείο. Η πρόσβαση απαγορεύεται ακόμη και στη Σχολική Εφορία, η οποία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της μεριμνούσε για τη συντήρηση του κτηρίου. Την ίδια ώρα απαγορεύεται η πρόσβαση σε εκπροσώπους του υπουργείου Παιδείας ή ακόμη και σε τεχνικό προσωπικό το οποίο εξέταζε κατά καιρούς τα στοιχειώδη ως προς τη στατικότητα του κτηρίου αλλά και στοιχεία τα οποία έχρηζαν συντήρησης.

Με άλλα λόγια, στο σχολείο επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μάλιστα, εγκρίνονται από το κατοχικό καθεστώς. Υπενθυμίζεται ότι κατά καιρούς στο παρελθόν κάποιοι εκπαιδευτικοί κόπηκαν.

Λίγο ως πολύ, την πιο πάνω εικόνα αντίκρισε ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Μάριος Χαρτσιώτης (όταν επεσκέφθη το Ριζοκάρπασο), και χθες ενημέρωσε σχετικά και την Επίτροπο Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Έλενα Περικλέους, ύστερα από δική της πρωτοβουλία.

Η ενημέρωση αφορούσε την κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο Ριζοκαρπάσου (από κτιριολογικής απόψεως) αλλά και από πλευράς συνθηκών στις οποίες προσέρχονται οι μαθητές του σχολείου.

Ο κ. Χαρτσιώτης με τον οποίο επικοινωνήσαμε, ανέφερε ότι η Επίτροπος επέδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για την κατάσταση που επικρατεί. Μάλιστα, προκειμένου να σχηματίσει ιδίαν αντίληψη σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση (ώστε να μελετήσει πιθανά μέτρα και ενέργειες που μπορούν να αναληφθούν για το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών) συμφωνήθηκε όπως Επίτροπος Προεδρίας και Επίτροπος Δικαιωμάτων του Παιδιού πραγματοποιήσουν επίσκεψη από κοινού στο Ριζοκάρπασο. Η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν το Πάσχα και θα έχει και τη μορφή στήριξης, όχι μόνο προς τους μαθητές αλλά και προς τους εγκλωβισμένους γενικότερα. Η Επίτροπος Δικαιωμάτων του Παιδιού επιθυμεί να συνομιλήσει τόσο με τους μαθητές όσον και με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου Ριζοκαρπάσου.

Υπενθυμίζεται, πως μετά τον διορισμό του τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Επίτροπος Προεδρίας επισκέφθηκε το Ριζοκάρπασο και είδε από κοντά τις συνθήκες που επικρατούν εκεί και ενημέρωσε σχετικά όλους τους αρμοδίους.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι στο σχολείο του Ριζοκαρπάσου λειτουργεί νηπιαγωγείο, δημοτικό και εξατάξιο γυμνάσιο. Στην προδημοτική και στο νηπιαγωγείο φοιτούν 19 παιδιά, 13 φοιτούν στο δημοτικό σχολείο και 15 στο εξατάξιο γυμνάσιο.

Ο κ. Χαρτσιώτης ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης εγείρει με κάθε ευκαιρία το θέμα του σχολείου και των εγκλωβισμένων γενικότερα, ειδικά στις συναντήσεις του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Το ίδιο πράττει και διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς. Στόχος είναι και η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών φοίτησης των μαθητών. Παράλληλα το θέμα του σχολείου και των εγκλωβισμένων εγείρεται στις συζητήσεις που αφορούν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έκθεση της, η οποία ετοιμάστηκε ύστερα από πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή κ. Λουκά Φουρλά, καταγράφει τις συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν και φοιτούν οι Ελληνοκύπριοι μαθητές στην Καρπασία.

Ανάμεσα σε άλλα, από την έρευνα προκύπτει πως οι μαθητές βιώνουν κλίμα τρομοκρατίας.

Χαρακτηριστικό του όλου κλίματος που επικρατούσε μετά την τουρκική εισβολή στα εγκλωβισμένα χωριά, (έστω και αν στην πορεία η κατάσταση βελτιώθηκε, σε σχέση με τα πρώτα χρόνια) είναι και το γεγονός πως ενώ προς του 1974 στη χερσόνησο της Καρπασίας ζούσαν πέραν των 20.000 Ελληνοκυπρίων, σήμερα είναι λιγότεροι των 500.