Μετά από σχεδόν μία δεκαετία αναστολής, το Δασικό Κολλέγιο Κύπρου ξεκίνησε σήμερα και πάλι τη λειτουργία του, υποδεχόμενο τους πρώτους 20 νέους δασικούς μαθητευόμενους. Η επαναλειτουργία του ιδρύματος, που ιδρύθηκε το 1951, σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τη δασική εκπαίδευση στη χώρα.

Η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δρ Μαρία Παναγιώτου, χαρακτήρισε την απόφαση «στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη», τονίζοντας ότι απαντά στην ανάγκη στελέχωσης του Τμήματος Δασών με καταρτισμένους επαγγελματίες. «Τα δάση μας είναι εθνικό κεφάλαιο, η ανάσα της πατρίδας μας και η ασπίδα μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι νέοι φοιτητές δεν διαλέγουν απλώς ένα επάγγελμα αλλά «αναλαμβάνουν αποστολή».

Ο σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, καθηγητής Γιώργος Μπούστρας, τόνισε ότι η εκπαίδευση αποτελεί την καλύτερη ασπίδα απέναντι στις φυσικές καταστροφές, ενώ ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, δρ Σάββας Ιεζεκιήλ, μίλησε για «ιστορική ημέρα για τη δασοπονία», αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο του Κολλεγίου στη διαμόρφωση γενεών δασικών.

Το νέο τριετές πρόγραμμα «Ανώτερο Δίπλωμα στη Δασοπονία» παρουσιάστηκε από τον Διευθυντή του Δασικού Κολλεγίου, Ανδρέα Μαυρογιάκουμο. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο, περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ενώ αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες όπως GIS και τηλεπισκόπηση. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να στελεχώσουν δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον ιδιωτικό τομέα και ερευνητικά προγράμματα για την κλιματική αλλαγή.