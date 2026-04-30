Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κατάθεση της «Σάντης» ενώπιον των ανακριτών. Αναμένεται, ωστόσο, ότι η κατάθεσή της θα συνεχιστεί καθ’ ότι διακόπηκε για προσωπικούς λόγους.

Η νέα κατάθεση της 45χρονης δόθηκε, όπως και οι προηγούμενες, στην παρουσία ψυχολόγου, ενώ αυτή λήφθηκε στο ειδικό τμήμα που αφορά στα ευάλωτα πρόσωπα, όπως και έγινε και με άλλες παρόμοιες διαδικασίες.

Όπως έγραψε νωρίτερα σήμερα το philenews, η νέα κατάθεσή της κρίθηκε αναγκαία για να δοθούν διευκρινήσεις και λεπτομέρειες σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία προέκυψαν από τις έρευνες και για να γίνει σε βάθος εξέταση των όσων παρουσιάζονται ως πραγματικά γεγονότα από τρίτα πρόσωπα.

Η «Σάντη» θα προσέλθει εκ νέου στους ανακριτές για συμπλήρωση της κατάθεσής της εντός των επόμενων ημερών.