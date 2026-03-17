Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται και το πέναλτι του 12% στις συντάξεις, ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τους συνταξιούχους και την κοινωνία ευρύτερα.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούτας, σε συνέντευξη του στον «Φ» στα μέσα Φεβρουαρίου, υπάρχει κινητικότητα με το πέναλτι του 12% και την πιθανή μείωση του ποσοστού του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του «Φ», αυτή η προσέγγιση δεν έχει διαφοροποιηθεί, παραμένει στο τραπέζι και συζητείται στο πλαίσιο των ευρύτερων διαβουλεύσεων για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Αν και οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η μείωση στο ποσοστό του πέναλτι δεν αναμένεται να είναι μεγάλη, εκτιμάται πως σε συνδυασμό με τις αυξήσεις στις συντάξεις, η τελική επίδραση και η γενικότερη αναπροσαρμογή στα ποσά θα είναι αισθητή για τους συνταξιούχους.

Αλλάζουν τα Ταμεία

Στις αμέσως επόμενες συνεδρίες θα συζητηθεί πληθώρα θεμάτων που δεν αφορούν μόνο το πέναλτι του 12% αλλά γενικότερα τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, χαρακτηρίζεται ως μια «εμβληματική αλλαγή», την οποία «έχει ανάγκη η κοινωνία».

Παρότι η κυβέρνηση προχωρεί άμεσα με τον πρώτο πυλώνα της μεταρρύθμισης, που αφορά τις συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την ίδια ώρα διατηρεί ανοικτό και το κεφάλαιο του δεύτερου πυλώνα, που σχετίζεται με τα Ταμεία Προνοίας.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτηση τόσο για τα χρονοδιαγράμματα όσο και για το γενικό περίγραμμα της συγκεκριμένης αλλαγής. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, ο δεύτερος πυλώνας δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ταυτόχρονα με τον πρώτο, θέση που, όπως έχει αναφερθεί, έχει ήδη τεθεί από την κυβέρνηση ενώπιον των κοινωνικών εταίρων. Έτσι, ενώ η προτεραιότητα παραμένει η προώθηση των αλλαγών στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, παράλληλα επιχειρείται να διαμορφωθεί και ο οδικός χάρτης για τη μεταρρύθμιση των Ταμείων Προνοίας, ώστε να καταστεί σαφές σε μεταγενέστερο στάδιο το πότε και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να προχωρήσει η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα.

Νέες ρυθμίσεις

Ο Υπουργός Εργασίας, πέραν της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ανακοίνωσε κατά τις χθεσινές του δηλώσεις και σειρά αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας σε διάφορα θέματα. Όπως ανέφερε, θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για ρύθμιση νέου πλαισίου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, με διάρκεια τεσσάρων ετών, αντί 54 μηνών, ώστε να διευκολυνθούν εργοδότες, επιχειρήσεις και πολίτες. Στόχος, όπως είπε, είναι το σχέδιο να σταλεί άμεσα στη Βουλή και να εξεταστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Παράλληλα, εντός του μήνα αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο για την επάρκεια κατώτατων μισθών, το οποίο προβλέπει σχέδιο δράσης για αύξηση της κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων στο 80% έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο υπουργός αναφέρθηκε τέλος και σε νομοσχέδιο για ενίσχυση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς και σε ρύθμιση για παροχή γονικής άδειας και άδειας μητρότητας και πατρότητας σε ανάδοχους γονείς.