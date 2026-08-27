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Σε κινητοποίηση έχουν τεθεί οι Αρχές λόγω του εντοπισμού μη εκραγέντος βλήματος, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή στην Αγία Άννα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για βλήμα όλμου που εκτιμάται πως προέρχεται από το πεδίο Βολής Καλού Χωριού.



Η σκηνή έχει αποκλειστεί και φρουρείται από την Αστυνομία και εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει η διαδικασία καταστροφής του. Υπενθυμίζεται πως η πυρκαγιά εντοπίστηκε σε δασική περιοχή από πυροφυλάκιο του Τμήματος Δασών γύρω στις 3 χθες το απόγευμα.



Επί τόπου έσπευσαν οχήματα πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμαν και πτητικά μέσα, που κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στον χώρο της κοίτης ποταμού. Συγκεκριμένα στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα, 33 άτομα του Τμήματος Δασών με έξι πυροσβεστικά οχήματα, δύο βυτιοφόρα και ένα προωθητή γης και 9 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία πυροσβεστικά οχήματα. Επιπρόσθετα, επιστρατεύτηκαν ένα βυτιοφόρο και ένας προωθητής γης της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, καθώς και κάτοικοι της περιοχής με γεωργικό ελκυστήρα και εκσκαφέα.



Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 5:30 το απόγευμα, αφότου κατέκαψε 6 εκτάρια με καλαμιώνες, αποκαλάμες και άγρια βλάστηση. Στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά παρέμεινα χθες το βράδυ δυνάμεις πυρόσβεσης για την αντιμετώπιση περιστατικών αναζωπύρωσης.