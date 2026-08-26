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Δεν είναι η πρώτη φορά που βανδαλίζουν μνημείο ή χώρο που αφορά την ιστορία της ΕΟΚΑ. Τούτη τη φορά έριξαν μπογιές σε χώρο της κοινότητας Πελεντρίου, όπου θα στεγαστεί μουσείο για την ΕΟΚΑ. Αυτό δεν ήταν πράξη εναντίον του «εθνικισμού» ή του Γρίβα. Ήταν πράξη στην υπηρεσία της αποικιοκρατίας και της συνέχισής της. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση για τους σκοπούς των βανδάλων. Η πράξη τους ήταν έκφραση υποστήριξης στην αγγλική αποικιοκρατία και στα εγκλήματά της.

Κάπου αλλού, θα βανδάλιζαν -με ευχαρίστηση- μνημεία για την αντίσταση στους Ναζί, τάφους ανταρτών του Σαράντα, ακόμα και αγάλματα του Γκεβάρα, του Μπολιβάρ, του Γκάντι και άλλων συμβόλων του παγκόσμιου αντιαποικιακού κινήματος.

Αιώνια πιστοί στο στέμμα και στον φασισμό, έσμιξαν τις ιδεοληψίες τους με μια προσπάθεια «αθώωσης» της αποικιοκρατίας και το εκφράζουν με τις πράξεις τους. Όσο πιτσιρικάδες κι αν είναι, μαθαίνουν από τους μεγαλύτερους και προσπαθούν να βλάψουν τη μνήμη της αντιαποικιακής ΕΟΚΑ, σαν να παίρνουν οδηγίες από την αποικιακή κυβέρνηση, εβδομήντα χρόνια μετά. Τα τσογλάνια.

ΑΛ.ΜΙΧ.