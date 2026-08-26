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Άκαρπες μέχρι στιγμής οι προσπάθειες των Αρχών για τον εντοπισμό της 75χρονης Ερατούς Αθανασίου.

Η Ερατώ Αθανασίου, 75 ετών, απουσιάζει από την οικία της, στη Τσακίστρα, από τις 23 Αυγούστου και ώρα 11 το πρωί.

Η 75χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,75μ. περίπου, με μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Μόρφου, στο τηλέφωνο 22802528 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.