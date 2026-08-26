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Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας, στο ύψος της περιοχής Λυμπιών, τόσο στην κατεύθυνση προς Λευκωσία όσο και στην κατεύθυνση προς Λάρνακα, γύρω στις 13.30 το μεσημέρι.

Η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου είναι κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις, στο ύψος των Λυμπιών, λόγω εργασιών καθαρισμού που διεξάγονται στην κεντρική νησίδα του δρόμου.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα και να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα.