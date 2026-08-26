Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το φυσικό αέριο αναδεικνύεται πλέον σε μεγαλύτερη απειλή από το πετρέλαιο για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρώπη, καθώς τα χαμηλά αποθέματα και οι υψηλές τιμές ενισχύουν τις ανησυχίες των επενδυτών ότι οι πιέσεις στην ενέργεια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου κινούνται κοντά σε υψηλά πέντε μηνών, ενώ τα συμβόλαια για τον χειμώνα έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με πριν από έναν χρόνο. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων σε Γερμανία και Βρετανία έχουν ανέλθει σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί εδώ και χρόνια, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση του πετρελαίου Μπρεντ από τα υψηλά που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η βασική ανησυχία είναι ότι μια παρατεταμένη άνοδος στο κόστος του φυσικού αερίου θα μπορούσε να τροφοδοτήσει εκ νέου τον πληθωρισμό και να αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να κινηθούν πιο επιθετικά στα επιτόκια από όσο υπολογίζουν σήμερα οι αγορές.

Το φυσικό αέριο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς αντιστοιχεί περίπου στο 21% του ενεργειακού μείγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη Βρετανία η συμμετοχή του είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι κινήσεις στις τιμές του αερίου εμφανίζουν πλέον ισχυρότερη σύνδεση με τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων από ό,τι οι μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου.

Χαμηλά τα αποθέματα ενόψει χειμώνα

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των ευρωπαϊκών αποθηκών. Τα αποθέματα στην ΕΕ βρίσκονται περίπου στο 62%-63% της χωρητικότητας, αισθητά χαμηλότερα από πέρυσι, καθώς οι υψηλές τιμές περιόρισαν το κίνητρο για αγορές και αποθήκευση φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Την κατάσταση επιβαρύνουν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι ανατροπές στις ροές LNG. Το Κατάρ, το οποίο πριν από τη σύγκρουση κάλυπτε σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει δει τις εξαγωγές του να καταρρέουν λόγω των προβλημάτων στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Η εξέλιξη έχει μεγαλύτερη σημασία για το φυσικό αέριο απ’ ό,τι για το πετρέλαιο, καθώς οι δυνατότητες παράκαμψης των Στενών για τα φορτία LNG είναι πολύ πιο περιορισμένες.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις αγορές είναι πλέον εάν η Ευρώπη θα καταφέρει να αυξήσει επαρκώς τα αποθέματά της πριν από τον χειμώνα. Εάν οι τιμές παραμείνουν υψηλές, οι πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να ενταθούν, περιορίζοντας τα περιθώρια των κεντρικών τραπεζών και αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων αυξήσεων επιτοκίων.