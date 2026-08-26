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Στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας παραμένει εδώ και μία εβδομάδα η σορός μιας 60χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης μέσα σε υπόγειο διαμέρισμα στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», η υπόθεση αποκαλύφθηκε εντελώς τυχαία, μετά την αγοραπωλησία του διαμερίσματος, που βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η γυναίκα είχε πεθάνει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από τον εντοπισμό της, χωρίς όλο αυτό το διάστημα να έχει αναζητηθεί.

Η 60χρονη βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο του διαμερίσματος, ενώ δίπλα της υπήρχε μία τσάντα, μέσα στην οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, αστυνομική ταυτότητα. Με βάση τα στοιχεία της ξεκίνησε από το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας η αναζήτηση πιθανών συγγενών της.

Παράλληλα, ελήφθη γενετικό υλικό και δείγματα εστάλησαν στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να γίνει η επίσημη ταυτοποίηση της σορού. Τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε η σορός θα παραμείνει στο νεκροτομείο.



Από τη Θεσσαλονίκη και με προηγούμενη διαμονή στο εξωτερικό

Σύμφωνα με την ταυτότητα που βρέθηκε στο διαμέρισμα, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 60 ετών, η οποία φέρεται να καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα είχε εγκατασταθεί αφού προηγουμένως είχε ζήσει σε χώρα της Ευρώπης, ωστόσο οι πληροφορίες σχετικά με τη ζωή της και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε το τελευταίο διάστημα παραμένουν συγκεχυμένες.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποδίδει, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τον θάνατό της σε παθολογικά αίτια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός. Αντί να έχει υποστεί τη συνήθη διαδικασία αποσύνθεσης, είχε μουμιοποιηθεί, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφεται για πρώτη φορά στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται πως εξηγεί και γιατί ο θάνατος της γυναίκας δεν έγινε αντιληπτός νωρίτερα, καθώς δεν υπήρξε η έντονη δυσοσμία που συνήθως συνοδεύει τη διαδικασία αποσύνθεσης.

Η αγοραπωλησία που οδήγησε στην αποκάλυψη

Η σορός εντοπίστηκε το πρωί της 19ης Αυγούστου, όταν αστυνομικοί του ΑΤ Λάρισας κλήθηκαν να ανοίξουν το κλειστό υπόγειο μετά την πώλησή του. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ζούσε σε άλλη πόλη και θεωρούσε ότι το ακίνητο ήταν πλέον άδειο.

Κατά πληροφορίες, λόγω καθυστερήσεων στην καταβολή ενοικίων, ο τότε ιδιοκτήτης είχε επικοινωνήσει κάποια στιγμή με την 60χρονη και της είχε ζητήσει να εγκαταλείψει το διαμέρισμα. Έτσι, είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η γυναίκα είχε πράγματι αποχωρήσει και ότι το ακίνητο μπορούσε να πωληθεί.

Η είσοδος των αστυνομικών στο υπόγειο αποκάλυψε τελικά ένα ανθρώπινο δράμα που παρέμενε κρυμμένο για μήνες: η 60χρονη είχε πεθάνει μόνη της και η ιδιαίτερη διατήρηση της σορού της είχε ως αποτέλεσμα να μη γίνει αντιληπτός ο θάνατός της.

Η υπόθεση αναδεικνύει παράλληλα την κοινωνική διάσταση της μοναχικής διαβίωσης στα αστικά κέντρα. Στη Λάρισα έχουν καταγραφεί μέσα στη χρονιά ακόμη δύο περιστατικά ανθρώπων που εντοπίστηκαν νεκροί στα σπίτια τους: δύο αδελφές που πέθαναν από παθολογικά αίτια στο διαμέρισμά τους, καθώς και μία μητέρα με την κόρη της που επίσης βρέθηκαν νεκρές στην κατοικία τους.

protothema,gr