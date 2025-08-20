Σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές των σχολικών ειδών καταγράφει έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ο οποίος συστήνει σε γονείς και μαθητές προγραμματισμό, έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών πριν από τις αγορές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 10 σημεία πώλησης παγκύπρια, τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά, και κατέδειξε μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με το προϊόν και το εμπορικό σήμα.

Τσάντες έως και €210

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μια σχολική τσάντα μπορεί να κοστίσει από €4,99 έως €209,95, ενώ οι κασετίνες κυμαίνονται από €0,71 έως €44,95. Τα μολύβια, στυλό και μαρκαδόροι ξεκινούν από €0,19 και φτάνουν έως €14,99.

Τα τετράδια κοστίζουν από €0,32 έως €12,99, ενώ οι φάκελοι αρχειοθέτησης από €0,38 έως €5,39.

Ενδυμασία: από €3,99 έως €48

Στα σχολικά ρούχα, οι φανέλες και τα πουκάμισα πωλούνται από €3,99 έως €48, τα παντελόνια από €11 έως €26 και οι φούστες από €5 έως €22,95.

Αυξομειώσεις σε σχέση με πέρυσι

Σε σχέση με το 2024, οι φθηνότερες τιμές σε κασετίνες και τετράδια μειώθηκαν κατά 10% και 18% αντίστοιχα, ενώ σε τσάντες, μαρκαδόρους, μολύβια και φακέλους καταγράφηκαν αυξήσεις από 25% έως 46%.

Στις ακριβότερες επιλογές, οι τσάντες και οι μαρκαδόροι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, ενώ στα τετράδια παρατηρήθηκε αύξηση κατά 30%.

Οδηγίες προς καταναλωτές

Ο Σύνδεσμος καλεί τους γονείς να συντάσσουν κατάλογο αναγκών, να ξεχωρίζουν τι είναι απαραίτητο από τι είναι επιθυμία, και να αποφεύγουν προϊόντα που μοιάζουν με τρόφιμα ή έχουν άρωμα τροφίμων, για λόγους υγείας και ασφάλειας.

Παράλληλα, προτρέπει στην επιλογή τσάντας με βάση τη σωματική δύναμη του παιδιού και το βάρος της.

Επισημαίνεται επίσης ότι ορισμένα καταστήματα διαθέτουν χαμηλότερες τιμές online σε σχέση με τις αγορές με φυσική παρουσία, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν την πολιτική επιστροφών πριν την αγορά.

Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι τα σχολικά είδη αποτελούν εργαλεία μάθησης και όχι μέσα επίδειξης, καλώντας το κοινό να αναφέρει παραβάσεις όπως παραπλανητικές προσφορές, διαφορές τιμών ή ελλιπή σήμανση στη Γραμμή Καταναλωτή 1429.