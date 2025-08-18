Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές τόσο για τους καθηγητές, όσο και για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βρίσκονται στα σχολεία τους τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, ενώ οι μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.

Οι ημερομηνίες επιστροφής αλλά και πληθώρα άλλων πληροφορίων περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο της Μέσης Εκπαίδευσης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία έχει σήμερα αναρτηθεί.

Ενδιαφέρον σημείο στην εγκύκλιο είναι οι πολιτικές και δράσεις που προωθούνται ή και που συνεχίζονται και τη νέα σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε 16 πολιτικές οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

1. Επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός των Αναλυτικών Προγραμμάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα όλων των τάξεων: Το υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει στη δεύτερη φάση επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων, με έμφαση στον εξορθολογισμό του περιεχομένου τους, τη μείωση της ύλης και τη διασφάλιση ενός επαρκούς και συνεκτικού σώματος γνώσεων, καθώς και στην προαγωγή των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Τα επικαιροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026.

2. Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και ανάπτυξη Ενιαίου Σχεδίου Δράσης Βελτίωσης: Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η διαδικασία αυτοαξιολόγησης και ανάπτυξης Ενιαίου Σχεδίου Δράσης Βελτίωσης (ΕΣΔΒ) της σχολικής μονάδας θεσμοθετείται και η εφαρμογή της περιλαμβάνει σειρά ενεργειών σε επίπεδο σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στις σχολικές μονάδες.

3. Λειτουργία Ολοήμερων Γυμνασίων Διαθεματικής – Διεπιστημονικής Μάθησης: Τη σχολική χρονιά 2025-2026, συνεχίζεται η λειτουργία του Ολοήμερου Γυμνασίου Διαθεματικής – Διεπιστημονικής Μάθησης στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στο Γυμνάσιο Αρχαγγέλου Λακατάμειας στη Λευκωσία, στο Λανίτειο Γυμνάσιο και στο Γυμνάσιο Ύψωνα στη Λεμεσό, στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο στη Λάρνακα, στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου στην Αμμόχωστο και στο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο στην Πάφο. Η λειτουργία Ολοήμερου Γυμνασίου είναι συμπληρωματική προς τη λειτουργία του τακτικού Γυμνασίου και δεν αποτελεί επέκταση των πρωινών μαθημάτων. Κατά τον απογευματινό χρόνο, δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με παράλληλη λειτουργία δύο κατευθύνσεων – Κατεύθυνση «STEAM» και Κατεύθυνση «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός». Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών, κατά τον πρωινό χρόνο, πραγματοποιείται βάσει του υφιστάμενου ωρολογίου προγράμματος των Γυμνασίων, ενώ οι απογευματινές συναντήσεις πραγματοποιούνται μεταξύ των ωρών 14:00 – 15:20 (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή).

4. Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΟΣΜΕ): Με στόχο την επέκταση του θεσμού του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα στήριξης για την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της UNESCO. Η πιλοτική εφαρμογή θα συνεχιστεί και κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας, στη μείωση της σχολικής εγκατάλειψης, καθώς και στην καλύτερη ενσωμάτωση μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

5. Τεχνικό Γυμνάσιο: Από τη σχολική χρονιά 2025-2026 εισάγεται ο θεσμός του Τεχνικού Γυμνασίου, με πιλοτική εφαρμογή σε δύο Γυμνάσια, στο Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού στη Λευκωσία και στο Γυμνάσιο Πολεμιδιών στη Λεμεσό. Η λειτουργία Τεχνικού Γυμνασίου είναι συμπληρωματική προς τη λειτουργία του τακτικού Γυμνασίου και δεν αποτελεί επέκταση των πρωινών μαθημάτων. Ο θεσμός αυτός θα προσφέρει στους/στις μαθητές/μαθήτριες την ευκαιρία να συνδυάσουν τη γενική τους παιδεία με εμπειρίες σχεδιασμού, τεχνολογίας, δημιουργικότητας, επικοινωνίας και επιχειρηματικότητας. Οι μαθητές/μαθήτριες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις: (α) Μηχανική Επιστήμη ή (β) Σχεδίαση και Κατασκευές.

6. Ομαλή Μετάβαση των Παιδιών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: Η ομαλή μετάβαση των παιδιών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα.

7. Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και Παραβατικότητας: Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υιοθετούνται μέτρα ολιστικής/συστημικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της βίας και παραβατικότητας στα σχολεία και στην ευρύτερη κοινότητα. Η εν λόγω Απόφαση προνοεί, ανάμεσα σε άλλα: α) μέτρα πρόληψης της βίας και παραβατικότητας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, β) επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων εκφοβισμού και σχολικής βίας και ενίσχυση του ρόλου του Υπεύθυνου Τμήματος ως πυρήνα πρόληψης της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας, γ) επιμόρφωση γονέων/κηδεμόνων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια και ενδυνάμωση της σχέσης σχολείου και οικογένειας με την αξιοποίηση των Συνδέσμων Γονέων/Κηδεμόνων των σχολείων.

8. Πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+ Μέσης Εκπαίδευσης: Κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε.+ Μέσης Εκπαίδευσης, τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας θα προσφέρονται σε πρωινό χρόνο, ενώ τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης θα προσφέρονται σε απογευματινό χρόνο.

9. Πρόγραμμα Μεταναστευτικής Βιογραφίας: Κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, τα Προγράμματα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης Γλώσσας, στα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής μαθητές/μαθήτριες με Μεταναστευτική Βιογραφία, συνεχίζουν να λειτουργούν σε αριθμό σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

10. Πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης Γερμανικών: Τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026, συνεχίζεται η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας σε σχολεία των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο Γυμνάσιο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Πλατύ) και στο Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ (Δασούπολη) στη Λευκωσία, στο Γυμνάσιο και Λύκειο Λινόπετρας στη Λεμεσό και στο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ στην Πάφο. Τα μαθήματα διεξάγονται δύο ώρες εβδομαδιαίως, μετά τη λήξη των πρωινών μαθημάτων.

11. Παρεμβατικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής Παιδείας και Αλφαβητισμού: Tη σχολική χρονιά 2025-2026, συνεχίζεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου το παρεμβατικό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικής Παιδείας και Αλφαβητισμού, από καθηγητές/καθηγήτριες Εμπορικών/Οικονομικών, διάρκειας έξι διδακτικών περιόδων για κάθε τμήμα ετησίως. Παράλληλα, επεκτείνεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου, όπου θα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας τριών διδακτικών περιόδων για κάθε τμήμα ετησίως. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των νέων με χρηματοοικονομικές δεξιότητες, έτσι ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα προσωπικά ή οικογενειακά τους χρηματοοικονομικά και να βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική τους ευημερία.

12. Δράσεις για την προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας: Η αναβάθμιση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής, καθώς επίσης και της διδασκαλίας της ως δεύτερης γλώσσας, εντάσσεται στις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας. Ανάμεσα στις δράσεις που προωθούνται περιλαμβάνεται η ενδυνάμωση όλων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην ορθή χρήση της Ελληνικής και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών καλλιέργειάς της, η στοχευμένη επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, ο εμπλουτισμός του διδακτικού υλικού, καθώς επίσης και δράσεις για την ανάδειξη των δυνατοτήτων της διαχρονικότητας και της οικουμενικότητας της ελληνικής γλώσσας, όπως η διοργάνωση και διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών, ημερίδων, σεμιναρίων κ.λπ.

13. Ενιαία Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Η διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση αποτελεί βασική προτεραιότητα και μέρος της προσπάθειας που καταβάλλεται για τη μετάβαση από την Ειδική στην Ενιαία Εκπαίδευση και τη διαμόρφωση του συμπεριληπτικού σχολείου. Ήδη πραγματοποιήθηκε σειρά επιμορφώσεων, με στόχο την αξιοποίηση του υλικού που έχει δημιουργηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Ελλάδας. Παράλληλα, προγραμματίζονται περαιτέρω δράσεις ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών επί του θέματος, μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης.

14. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διοίκησης Εκπαίδευσης και Αγωγής eΔΕΑ: Κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική εγγραφή των μαθητών/μαθητριών που θα φοιτήσουν σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΤΕΣΕΚ, κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026. Αναμένεται η σταδιακή εφαρμογή και των υπόλοιπων διοικητικών λειτουργιών, με στόχο την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

15. Εβδομάδα – Διήμερο/Τριήμερο εργασίας: Κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026 θα διασυνδεθούν δύο δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των προοπτικών εργασιακής απασχόλησης των αποφοίτων των δημόσιων σχολείων και στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, θα εφαρμοστεί η κυβερνητική πολιτική για επαναφορά του θεσμού της εβδομάδας εργασίας στη Β΄Λυκείου μέσω της υλοποίησης του στόχου «Ολοκλήρωση προγράμματος παρακολούθησης εντός της εργασίας για μαθητές δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπρόσθετα, συνεχίζεται ο θεσμός του Διημέρου/Τριημέρου Εργασίας/Επαγγελματικής Ενημέρωσης Μαθητών/ριών Γ΄ τάξης Γυμνασίου και της Α΄ τάξης Λυκείων/Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

16. Χρήση κινητού τηλεφώνου: Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2017 έως 2024 περιορίζεται η χρήση από μαθητή/μαθήτρια κινητού τηλεφώνου ή/και άλλης ηλεκτρονικής έξυπνης συσκευής που διαθέτει δυνατότητα συνδεσιμότητας ή/και σύστημα λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας εικόνας ή/και ήχου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών.