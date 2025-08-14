Στην ανάρτηση των επικαιροποιημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων για όλα τα μαθήματα, όλων των τάξεων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, έχει προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας. Όπως σημειώνεται, στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι η ύλη να περιοριστεί στη βασική, αναγκαία και προαπαιτούμενη ώστε να καλλιεργούνται δεξιότητες ή ικανότητες και να προάγεται η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα των μαθητών.

Δείτε ΕΔΩ τα αναλυτικά προγράμματα.

«Ήδη, με τις αλλαγές που υλοποιούμε στο σύστημα αξιολόγησης του μαθητή/τριας σε όλες τις βαθμίδες, προάγεται η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και όχι μόνο οι τελικές αξιολογήσεις (π.χ. διαγωνίσματα), ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν και οι δεξιότητες και ικανότητες των παιδιών από τη προσχολική ηλικία μέχρι το τέλος της φοίτησής τους στο σχολείο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης επικαιροποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, εργάστηκαν κατά την περσινή σχολική χρονιά, ομάδες εργασίας αποτελούμενες από εκπαιδευτικούς, επιθεωρητές, πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το έργο της επικαιροποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων συνεχίζεται και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τον εμπλουτισμό τους με ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες και τη διασύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.