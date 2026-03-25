Την επέτειο έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ενάντια στην οθωμανική αυτοκρατορία τίμησαν οι μαθητές της Κύπρου στη μεγάλη παρέλευση της Λευκωσίας μπροστά από τη Ελληνική Πρεσβεία.

Μαθητές και μαθήτριες γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών, σπουδαστές πανεπιστημίων και τριτοβάθμιων σχολών, τμήματα προσκόπων, παλαιοί πολεμιστές, αθλητικοί σύλλογοι και συνδικαλιστικές οργανώσεις γιόρτασαν την εθνική επέτειο και τη θυσία για την ελεύθερία.

Παρά την κίτρινη προειδοποίηση, τον συννεφιασμένο καιρό και τη βροχή, πλήθος κόσμου έδωσαν το παρών.

Στην εξέδρα των επισήμων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρόεδρος της Βουλής, οι υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Οικονομικών, ο Κυβερνητικό Εκπρόσωπος, οι υφυπουργοί Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισμού, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Μετά τις φιλαρμονικές μπάντες, ακολούθησαν οι φοιτητές. Έπειτα παρέλασαν τα κατεχόμενα σχολεία μας και αμέσως μετά εκείνα των ελεύθερων περιοχών.