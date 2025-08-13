Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στα σχολεία όχι μόνο για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αλλά και για το υπουργείο Παιδείας, το οποίο ετοιμάζεται πολυεπίπεδα για τη νέα σχολική χρονιά. Ήδη, η πολυσέλιδη και ιδιαίτερα αναλυτική εγκύκλιος για τη Δημοτική Εκπαίδευση εκδόθηκε και τα σχολεία και το εκπαιδευτικό προσωπικό λαμβάνει οδηγίες.

Οι εκπαιδευτικοί σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και ειδικά σχολεία επιστρέφουν στις σχολικές τους μονάδες τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, ενώ το πρώτο σχολικό κουδούνι για όλα τα παιδιά των δημόσιων Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων θα χτυπήσει τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Παιδείας διά της εγκυκλίου του διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μάριου Στυλιανίδη, ενημερώνει πως «η νέα σχολική χρονιά συνοδεύεται με αρκετές καινοτομίες και αλλαγές, που ενισχύουν τις υφιστάμενες πολιτικές και προγράμματα και δρομολογούν την εφαρμογή νέων εμφάσεων για τις οποίες θα αποσταλούν στα σχολεία ξεχωριστές οδηγίες και σχετικές πληροφορίες, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται ανάλογες επιμορφωτικές δράσεις».

Οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν τη σχολική χρονιά 2025-2026 είναι οι ακόλουθες:

1. Περαιτέρω επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης με αντίστοιχη μείωση του ορίου εισδοχής κατά έναν ακόμη μήνα, φθάνοντας στα 4 χρόνια και 5 μήνες.

2. Συνέχιση της επικαιροποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, όλων των τάξεων με εμπλουτισμό τους σε ψηφιακές ικανότητες/δεξιότητες και δεξιότητες κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας.

3. Αύξηση του αριθμού των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων κατά 60, επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, διασύνδεση με το πρωινό σχολείο και βελτίωση της λειτουργίας τους.

4. Συνέχιση της παροχής αυξημένου διδακτικού χρόνου για διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, τόσο στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+, όσο και στα υπόλοιπα σχολεία.

5. Συνέχιση της παροχής αυξημένου διδακτικού χρόνου για ενισχυτική διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+.

6. Αύξηση σχολικών μονάδων ΔΡΑ.Σ.Ε.+ από 55 σε 56 δημόσια Νηπιαγωγεία και από 91 σε 98 Δημοτικά Σχολεία, στη βάση αναθεωρημένων κριτηρίων επιλογής.

7. Αύξηση από 62 σε 80 των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργικού αλφαβητισμού.

8. Συνέχιση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο σε δημόσια Νηπιαγωγεία με την τοποθέτηση δεύτερης νηπιαγωγού στην τάξη.

9. Αναθεώρηση και εμπλουτισμός του οδηγού Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών των σχολείων για στήριξη των παιδιών Προδημοτικής τάξης, κατά τη μετάβασή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

10. Συνέχιση της λειτουργίας του συγχρηματοδοτούμενου έργου eΔΕΑ (ηλεκτρονική Διοίκηση Εκπαίδευσης και Αγωγής) με την εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Σχολικής Διαχείρισης και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Ν., που έχει ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστήματος.

11. Συνέχιση του έργου «Ελληνικά στο Δημοτικό: Υποστήριξη εκπαιδευτικών και υπηκόων τρίτων χωρών», το οποίο χρηματοδοτείται από το Τ.Α.Μ.Ε. για δημιουργία επιπρόσθετου υποστηρικτικού υλικού για διδασκαλία στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

12. Αξιοποίηση του Οδηγού Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου στον οποίο προτείνεται σχετικό εργαλείο, για την ετοιμασία του Ενιαίου Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας.

13. Μέτρα περαιτέρω στήριξης και ενδυνάμωσης των σχολικών μονάδων για πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας.

14. Διεξαγωγή της διεθνούς έρευνας PIRLS (Ελληνικά – Δ΄ τάξη) και της πιλοτικής φάσης της διεθνούς έρευνας TIMSS (Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες – Δ΄ τάξη).

15. Ολοκλήρωση, βάσει συγκεκριμένου πλάνου, της προσπάθειας για παράδοση εντός του 2025 νομοσχεδίου με στόχο τον παιδαγωγικό εκσυγχρονισμό της ειδικής εκπαίδευσης.

16. Επέκταση της φοίτησης στα Ειδικά Σχολεία, μέχρι την ηλικία των 22 ετών.

17. Στοχευμένη επιμόρφωση εκπαιδευτικών και σχολικών βοηθών/ συνοδών σε θέματα αναπηρίας και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

18. Επέκταση του θεσμού του/της Σχολικού Συμβούλου από τέσσερα σε οκτώ σχολεία παγκύπρια.

19. Επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία από 8 σε 16 σχολεία παγκύπρια.

20. Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας θεμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Στ΄ τάξη στο πλαίσιο των μαθημάτων Αγωγής Υγείας και Μαθηματικών.

21. Περαιτέρω ενίσχυση του εξοπλισμού των σχολείων με ψηφιακές τεχνολογίες (σταθεροί και φορητοί υπολογιστές, διαδραστικές οθόνες) για αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και μάθηση.

Εβδομάδα προετοιμασίας και «Διήμερο Εκπαιδευτικού»

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου και κατά την πρώτη τους εβδομάδα θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να αρχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να γίνει η κατανομή των μαθητών σε τμήματα, η ανάληψη τμημάτων από εκπαιδευτικούς, ο καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος, η ανάληψη υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων από το προσωπικό, η ετοιμασία αιθουσών, η διανομή βιβλίων στα τμήματα, ο έλεγχος υλικών και περιουσίας, ο έλεγχος των σχολικών χώρων και η επισήμανση/ εξάλειψη πιθανών πηγών κινδύνου για αποφυγή ατυχημάτων κ.λπ.

Όσον αφορά στο «Διήμερο Εκπαιδευτικού», θα πραγματοποιηθεί από τις 2 μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι μαθητές θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου για να κατανεμηθούν σε τάξεις/ τμήματα ή ομάδες, αντίστοιχα, θα πάρουν τα βιβλία τους και θα αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο τους μέχρι τη 1:05μ.μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο δίνει οδηγίες για ιδιαίτερη προσοχή που θα πρέπει να δοθεί στην υποδοχή και ομαλή, χωρίς άγχος, προσαρμογή των παιδιών της Α΄ τάξης, τα οποία για πρώτη φορά θα βρεθούν στο Δημοτικό Σχολείο.