Στις 8 Σεπτεμβρίου θα επιστρέψουν στα σχολεία οι μαθητές των Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων, με το πρώτο κουδούνι να σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026. Οι εκπαιδευτικοί της Δημοτικής εκπαίδευσης θα παρουσιαστούν στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου για ανάληψη καθηκόντων και προετοιμασία.

Κατά την εβδομάδα 1-5 Σεπτεμβρίου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, όπως η κατανομή μαθητών σε τμήματα, ο καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος και η ετοιμασία αιθουσών, ώστε να ξεκινήσουν ομαλά τα μαθήματα. Το «Διήμερο Εκπαιδευτικού» θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 5 Σεπτεμβρίου.

Ειδική μέριμνα θα δοθεί στην υποδοχή και προσαρμογή των παιδιών της Α΄ Δημοτικού και της Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Τα παιδιά που φοιτούν για πρώτη φορά σε νηπιαγωγείο θα ενταχθούν σταδιακά με κλιμακωτό ωράριο, ενώ έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης προσέλευση όλων των μαθητών.