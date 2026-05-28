Η προετοιμασία του Υπουργείου Παιδείας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις που αρχίζουν στις 8 Ιουνίου έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και «όλα είναι επί ποδός», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι εξετάσεις αυτές είναι σημαντικές αλλά δεν είναι το τέλος για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Στις 8 Ιουνίου «θα έχουμε γύρω στις 5.000 αποφοίτους ή τελειόφοιτους που δίνουν τις Παγκύπριες Εξετάσεις», είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, στο περιθώριο επίσκεψης στο ΙΘ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για την παράδοση κλιματιστικών και την παράθεση προγεύματος, αν είναι όλα έτοιμα για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

«Δίνουμε μεγάλη σημασία στις εξετάσεις αυτές, αφού είναι σημαντικές», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Πρόσθεσε ότι «θέλω να περάσω και το μήνυμα ότι δεν είναι το τέλος. Είναι απλά μια αρχή για τα παιδιά που παρακάθονται».

«Είναι μία από τις επιλογές τους και αυτό πρέπει να τους γίνει ξεκάθαρο και να δοθεί και το μήνυμα και στους γονείς. Γιατί δημιουργείται συνήθως άγχος αχρείαστο σε αυτές τις περιπτώσεις», σημείωσε.

Από πλευράς μας, ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου, «έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό αρχίσει την προετοιμασία. Θυμίζω ότι από το Γενάρη έχουμε εκδώσει τους κανονισμούς, τη νομοθεσία, το πρόγραμμα».

Σημείωσε ότι είναι όλα επί ποδός.

«Πάντοτε υπάρχει πιθανότητα λαθών, πάντοτε όμως υπάρχουν και οι αναγκαίες αντιδράσεις από μέρους μας, προς όφελος βεβαίως των παιδιών που παρακάθονται στις εξετάσεις», κατέληξε.

