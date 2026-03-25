Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν οι μαθητές του κλάδου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Έμπας στην 10η διοργάνωση του Παγκύπριου Διαγωνισμού Bar Show, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Πρωταρά.

Συγκεκριμένα, στον διαγωνισμό «Mystery Box & Classic Cocktail», στον οποίο συμμετείχαν συνολικά δώδεκα ομάδες, οι μαθητές του σχολείου της Έμπας σημείωσαν δύο επιτυχίες. Η μαθήτρια Tayisia Shalyapina, συμμετέχοντας σε ομάδα δύο ατόμων, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων, δημιουργικότητας και επαγγελματισμού. Παράλληλα, η μαθήτρια Μαρία Χρυσοστόμου, επίσης ως μέλος ομάδας δύο ατόμων, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό.

Τους μαθητές προετοίμασε ο εκπαιδευτής Κυριάκος Θαλασσινός με τη βοήθεια των εκπαιδευτριών Άντρης Λουκά και Γεωργίας Μικελλίδου, των οποίων η συμβολή στην προετοιμασία και καθοδήγηση των μαθητών ήταν καθοριστική.

Οι διακρίσεις αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για το σχολείο μας και επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρεται στον κλάδο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία εκφράζονται επίσης θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές για την προσπάθεια και την επιτυχία τους, καθώς και στους εκπαιδευτές τους για την καθοδήγηση και στήριξη.