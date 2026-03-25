Η επαφή των νέων με τους τομείς STEM, την καινοτομία και τη σύγχρονη επιχειρηματική σκέψη βρέθηκε στο επίκεντρο του προγράμματος Sci-Tech Challenge, το οποίο συνεχίζει για έκτη χρονιά στην Κύπρο μέσα από τη συνεργασία του Junior Achievement Κύπρου και της ExxonMobil Κύπρου.

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της μακρόχρονης συνεργασίας του JA Europe με την ExxonMobil, η οποία μετρά ήδη 17 χρόνια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με περισσότερους από 62.000 μαθητές και μαθήτριες να έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα.

Βασικός στόχος του Sci-Tech Challenge είναι να εμπνεύσει τους νέους να στραφούν προς σπουδές στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά, δείχνοντάς τους ταυτόχρονα τη μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών επιλογών που ανοίγονται μέσα από αυτές τις κατευθύνσεις. Σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για τα σχετικά αντικείμενα καταγράφει υποχώρηση διεθνώς αλλά και στην Κύπρο, την ώρα που οι ανάγκες της αγοράς εργασίας αυξάνονται, το πρόγραμμα επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην εκπαίδευση και τις πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές.

Φέτος, το Sci-Tech Challenge υλοποιήθηκε για πέμπτη φορά στην Κύπρο, σε 10 σχολεία, φέρνοντας περίπου 330 μαθητές και μαθήτριες σε επαφή με πραγματικές προκλήσεις που αφορούν το περιβάλλον, την τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία είχαν οι εθελοντές μέντορες της ExxonMobil, οι οποίοι επισκέφθηκαν σχολικές τάξεις, λειτούργησαν ως πρότυπα για σταδιοδρομία στους τομείς STEM και μίλησαν στους μαθητές για τις ενεργειακές προκλήσεις της εποχής.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε, παράλληλα, τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τη νεανική επιχειρηματικότητα και τη χρηματοοικονομική παιδεία, καθώς οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύξουν βιώσιμες και οικονομικά προσιτές λύσεις με σαφή πρακτική εφαρμογή. Το ζητούμενο δεν ήταν μόνο η τεχνολογική έμπνευση, αλλά και η ικανότητα μετατροπής μιας ιδέας σε πρόταση με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η THE SPAGHETS, η οποία παρουσίασε μια επιχειρηματική ιδέα που συνδυάζει εφαρμογή παροχής κινήτρων για ανακύκλωση και εκπαίδευση των πολιτών με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για αποτελεσματικό διαχωρισμό πλαστικών ανά τύπο πολυμερούς. Η πρόταση ξεχώρισε για τον συνδυασμό τεχνολογίας, βιωσιμότητας και πρακτικής αξιοποίησης.

Την ομάδα αποτελούσαν οι Χρήστος Φυλακτού, Samantha Cummings, Κωνσταντίνα Hope Λοΐζου, Έλενα Ζουβάνη και Ofer Shefi, μαζί με τον εκπαιδευτικό τους, Φλουρέντζο Παρπούνα.

Η νικήτρια ομάδα προέρχεται από το Xenion High School, το οποίο αναδείχθηκε και Best STEM School in Cyprus. Το σχολείο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Sci-Tech Challenge, που διοργανώνεται από την ExxonMobil Europe και το Junior Achievement Europe και θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στις Βρυξέλλες, διεκδικώντας τον τίτλο του Best STEM School in Europe.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναπτύξουν μια βιώσιμη και οικονομικά προσιτή επιχειρηματική λύση για την επίτευξη του στόχου ανακύκλωσης πλαστικού έως το 2030, με βάση τον στόχο το 35% των υλικών συσκευασίας να είναι ανακυκλώσιμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε πραγματικές συνθήκες επίλυσης προβλημάτων, να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και να συνδέσουν τη γνώση με τη σύγχρονη αγορά.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η ομάδα THE GREENER WAY από το The Grammar School Nicosia, η οποία πρότεινε τη μείωση των μη ανακυκλώσιμων ή μικτών πλαστικών και την αύξηση των ανακυκλώσιμων συσκευασιών μέσω χρήσης υλικών όπως τα D2W πλαστικά, τα οποία είναι βιοδιασπώμενα και ανακυκλώσιμα, χωρίς αισθητές αλλαγές για τον καταναλωτή αλλά με σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος. Την ομάδα αποτελούσαν οι Μαρίλια Δράκου, Νικόλας Σιεϊττάνης, Δαμιανός Παυλίδης, Σοφία Ηρακλέους και Ίρις Θρασσού, με εκπαιδευτικό την Κατιάνα Κυριάκου.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα PLASTIC WARRIORS από το Λύκειο Κύκκου Β’, η οποία παρουσίασε πρόταση επίσης επικεντρωμένη στη μείωση των μη ανακυκλώσιμων ή μικτών πλαστικών και στην ενίσχυση των ανακυκλώσιμων συσκευασιών. Στην ομάδα συμμετείχαν οι Φανή Λιζίδη, Κωνσταντίνα Λίγγη, Ανδρεάνα Ιωαννίδου, Εμμέλεια Ελένη Σιώνη και Χριστίνα Ραφαέλλα Μιχαήλ, με εκπαιδευτικό τον Κύπρο Λοϊζίδη.

Το πρόγραμμα αναδεικνύει ότι η επένδυση στις δεξιότητες των νέων δεν αφορά μόνο το σχολείο και την ακαδημαϊκή γνώση, αλλά συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία μιας νέας γενιάς που μπορεί να σκέφτεται καινοτόμα, να κατανοεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να μετατρέπει τις ιδέες της σε λύσεις με προοπτική για την κοινωνία και την οικονομία.