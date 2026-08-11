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Το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας εξέλεξε σήμερα τον Άντρας Μπάκα, πρώην επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως τον επόμενο Πρόεδρο της χώρας, ένα συμβολικό βήμα στην προσπάθεια του Πρωθυπουργού Πίτερ Μαγιάρ να αποξηλώσει τα προπύργια εξουσίας του πρώην Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Μπάκα εξελέγη στο πόστο αυτό, που είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός, με τις ψήφους του κυβερνώντος κεντροδεξιού κόμματος Tisza.

Βουλευτές του αντιπολιτευόμενου κόμματος Fidesz δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

ΚΥΠΕ